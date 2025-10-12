Quiénes son los juveniles de River que concentró Gallardo para enfrentar a Sarmiento

Por la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Más Monumental, River recibe a Sarmiento de Junín en búsqueda de sumar una victoria que le permita acercarse a los primeros puestos de la tabla anual y también cortar una racha de tres derrotas consecutivas en el certamen.

Debido a la gran cantidad de bajas en el plantel por convocados a fecha FIFA, más lesiones y suspensiones, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, entregó una lista con 21 jugadores convocados, con la particularidad de que hay tres que tuvieron su primer llamado y otros dos que fueron citados por segunda vez.

Franco Jaroszewicz

Franco Jaroszewicz, arquero de River. (Prensa River).

El arquero categoría 2006 tendrá su primera vez en el banco de suplentes de River. Con 18 años, es habitual suplente en la Reserva comandada por Marcelo Escudero, y en esta categoría lleva disputados cuatro partidos, en los que recibió cuatro goles y mantuvo un arco en cero.

A principios de este año, fue convocado por Marcelo Gallardo para realizar la pretemporada con el plantel superior, aunque no debutó en los amistosos. Además, fue habitual citado para la Selección Argentina Sub 17. En esta oportunidad, vestirá el dorsal 42.

Lisandro Bajú

Lisandro Bajú, lateral izquierdo de la Reserva de River. (Prensa River).

El lateral izquierdo santafesino de 20 años también hará su estreno en la convocatoria. Titular en la Reserva de Escudero, muestra una gran proyección y criterio a la hora de pasar al ataque, y es por eso que será la alternativa a Milton Casco en el sector izquierdo de la defensa. El dorsal 43 será el que portará.

Con contrato profesional firmado hasta 2027, Bajú fue campeón con la Reserva en 2024. En dicha categoría es uno de los más experimentados, debido a que lleva disputados un total de 47 partidos, en los que convirtió un gol, aportó una asistencia y recibió seis tarjetas amarillas.

Agustín Obregón

Agustín Obregón, lateral y volante de la Reserva de River. (Prensa River).

Categoría 2006, el futbolista que puede hacer las veces tanto de lateral como de volante por la banda derecha fue convocado por segunda vez por Marcelo Gallardo. La anterior, fue en la derrota ante Atlético Tucumán, en donde fue al banco de suplentes y no sumó minutos.

51 partidos, cinco goles, cuatro asistencias y 13 tarjetas amarillas son sus números con la Reserva, en la que fue campeón en 2024. Además, en el último tiempo fue convocado por Diego Placente para la Selección Argentina Sub 20, aunque quedó afuera de la lista del Mundial.

Thiago Acosta

Thiago Acosta en su debut en la Primera de River. (Prensa River).

El volante ofensivo de 20 años también fue convocado por segunda vez. Dentro de las novedades de Gallardo en esta lista, es el único que hizo su debut en el primer equipo, ya que ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo en el duelo contra Atlético Tucumán.

En la Reserva del club se destacó con 43 partidos, en los que convirtió cinco goles y aportó dos asistencias. Con esta categoría se consagró bicampeón en la temporada 2024 al ganar el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Cristian Jaime

Cristian Jaime, volante ofensivo de River. (Prensa River).

La lista la cierra el volante de 19 años que estuvo en el foco de las noticias durante las últimas semanas. Luego de firmar su primer contrato como profesional, Jaime fue convocado por primera vez por Gallardo, quien ya lo quiso llevar ante Atlético Tucumán.

En la Reserva del club, el juvenil blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, lleva disputados un total de 32 partidos, en los que no marcó goles y aportó una asistencia. En esta convocatoria, heredó el dorsal 30 que dejó libre Franco Mastantuono.

