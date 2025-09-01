Es tendencia:
River chicaneó a Boca luego de la victoria contra San Martín de San Juan

En sus redes sociales, el Millonario elogió a dos de sus jugadores surgidos de las inferiores.

Por Marco D'arcangelo

Maxi Salas festeja su gol ante San Martín de San Juan.
Previo al parate por la fecha FIFA, en el Estadio Más Monumental, por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, por lo que de esta manera quedó puntero de su zona y de la tabla anual.

Luego de este encuentro, en sus redes sociales, la cuenta oficial del Millonario posteó una pequeña chicana contra Boca, su clásico rival. La misma tuvo como protagonistas a Lencina, uno de los goleadores del encuentro, así como también a Ian Subiabre, quien volvió a ser titular. 

“River Camp”, dice la publicación de la cuenta de River, junto a una foto de Lencina celebrando el primer gol del equipo ante el Santo Sanjuanino, acompañado justamente de Subiabre, quien fue el que lo asistió luego de una buena jugada individual por la banda izquierda.

La chicana de River a Boca en sus redes sociales.

Esto podría ser una chicana contra su máximo rival, ya que tiempo atrás en sus redes sociales Boca elogiaba a sus jugadores surgidos de las divisiones inferiores con posteos en los que escribían “Boca Predio”, lugar en el que entrena tanto el plantel profesional como los juveniles.

Por otro lado, en los comentarios de esta publicación, los hinchas de River pasaron para destacar a estos dos futbolistas por su rendimiento en la cancha. Además, le pidieron al entrenador Marcelo Gallardo que le dé más minutos en cancha a Lencina, uno de los goleadores del equipo en el semestre.

El premio de Gallardo al plantel de River tras la victoria 

Marcelo Gallardo premió al plantel con dos días completos de descanso, ya que el próximo entrenamiento será el miércoles. Cabe destacar que el plantel viene de una semana en la que jugó tres partidos y que el próximo fin de semana no habrá fecha por las Eliminatorias Sudamericanas.

Así las cosas, el Millonario volverá a la acción el próximo sábado 13 de septiembre, cuando a las 19.00 horas se enfrente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi por la octava fecha del Torneo Clausura. 

