River hoy: el enojo de Gallardo con Juanfer y el posible equipo vs. Unión por la Copa Argentina

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 26 de agosto de 2025, el día después de igualar ante Lanús en condición de visitante y con el duelo ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina a la vuelta de la esquina. El enojo de Marcelo Gallardo con Juanfer Quintero, Latorre liquidó a un volante, cómo podría formar frente al Tatengue el próximo jueves, cómo quedó en las tablas y qué se le viene en los próximos días.

¿Por qué Gallardo se enojó con Juanfer Quintero en el empate ante Lanús?

River y Lanús empataron 1 a 1. El tanto del Granate llegó en la última jugada del partido, segundos antes, Kevin Castaño lanzó un jugado cambio de frente a Juanfer Quintero, que prácticamente no disputó la pelota en lo alto. Ante esta situación, Marcelo Gallardo no pudo ocultar su fastidio. Se dio vuelta, giró bruscamente su cuerpo, insultó al aire, se chocó con Matías Biscay y volvió a mirar la jugada. Si bien el Millonario logró despejar el peligro, pocos segundos después llegó el gol de Lanús. Claro está que todavía faltaba un minuto, pero si Castaño cuidaba un poco mejor la pelota y no la arriesgaba de esa manera, el resultado final del partido podría haber sido otro

Tweet placeholder

Latorre, duro con Matías Galarza

En plena transmisión del partido entre River y Lanús, la cual se dio por ESPN Premium, Diego Latorre fue contundente a la hora de expresarse sobre Matías Galarza: “No se cuanto más puede mejorar Galarza en River. Tendrá mucha predisposición pero se necesitan ideas y serenidad por lo menos para darle la pelota a un compañero”.

ver también ¿Quién es el jugador de River que Diego Latorre cree que ya no puede dar más?

¿Cómo quedó River en las tablas tras empatar contra Lanús?

Una vez consumado el empate ante Lanús, River alcanzó los 12 puntos y pasó por uno a Vélez y San Lorenzo. En lo que respecta a la tabla anual, que otorga cupos a las copas internacionales del próximo año, los de Marcelo Gallardo podrían haberse subido a la cima, pero quedaron con 43 puntos, uno más que Boca, pero dos menos que Rosario Central. De igual manera, en caso de finalizar en esa posición, se asegurará su lugar en la Copa Libertadores 2026.

ver también Así está el camino a la Libertadores 2026: cómo quedó la tabla anual tras la igualdad de River ante Lanús

La probable formación de River vs. Unión

El próximo jueves en el Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 21.15 horas, River y Unión se verán las caras por los octavos de final de la Copa Argentina. Para este encuentro, Marcelo Gallardo pondría al equipo titular. Los once del Millonario serían: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Publicidad

Publicidad

Maxi Salas iría desde el arranque ante Unión. (Foto: Getty).

¿Qué se le viene a River?

Luego de empatar ante Lanús, los de Marcelo Gallardo no tendrán descanso ya que este lunes por la tarde se entrenarán, el martes harán lo mismo y el próximo jueves se verán las caras ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. El domingo también habrá acción para el Millonario cuando en El Monumental enfrenten a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura. Ya en septiembre llegará el duelo ante Estudiantes por el torneo local y la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.