River dejó pasar una oportunidad ante Lanús. Si bien lejos estuvo de brillar, los cambios de Marcelo Gallardo funcionaron, el equipo fue más agresivo y cuando todo parecía que iba rumbo a un 0 a 0, a falta de quince minutos para el cierre apareció Gonzalo Montiel y rompió la paridad, pero en la última jugada del encuentro, los de Núñez fueron sumamente pasivos a la hora de defender y Rodrigo Castillo estableció el 1 a 1 definitivo.

En líneas generales fue un partido correcto de River, sobre todo si se tiene en cuenta que salió a jugar con un miz de titulares y suplentes, con una defensa inédita, con un Giuliano Galoppo ocupando una posición que no le es tan natural y sin su delantero más picante -Sebastián Driussi- desde el arranque. Hubo rendimientos dispares, estuvieron quieren mostraron un buen nivel y otros que tuvieron un partido para el olvido, entre ellos Matías Galarza, el volante que llegó en el último mercado de pases desde Talleres y todavía no encontró su mejor forma.

Dura crítica de Latorre a Galarza

Matías Galarza apenas lleva 7 partidos jugados en la Primera de River y la realidad es que demasiado pronto para hacer un juicio de valor sobre su rendimiento. Todo jugador necesita un período de adaptación y, claro está, que supo mostrar un buen nivel en Talleres, por lo que no habría que ser tan extremista a la hora de analizar su presente.

Matías Galarza vs. Lanús. (Foto: Prensa River)

En plena transmisión del partido, la cual se dio por ESPN Premium, Diego Latorre fue contundente a la hora de expresarse sobre Matías Galarza: “No se cuanto más puede mejorar Galarza en River. Tendrá mucha predisposición pero se necesitan ideas y serenidad por lo menos para darle la pelota a un compañero”.

¿Qué se le viene a River?

Luego de empatar ante Lanús, los de Marcelo Gallardo no tendrán descanso ya que este lunes por la tarde se entrenarán, el martes harán lo mismo y el próximo jueves se verán las caras ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. El domingo también habrá acción para el Millonario cuando en El Monumental enfrenten a San Martín de San Juan por el Torneo Clausura. Ya en septiembre llegará el duelo ante Estudiantes por el torneo local y la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

