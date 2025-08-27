Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: el inédito tridente de ataque que pensó Gallardo para la Copa Argentina, recuperación de Paulo Díaz y más

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 27 de agosto.

Por Juan Ignacio Portiglia

Gallardo define el equipo para enfrentar a Unión en Mendoza.
© Getty ImagesGallardo define el equipo para enfrentar a Unión en Mendoza.

En River está fresca la decepción por la victoria que se escapó en el quinto minuto de adición en su reciente visita a Lanús por el Clausura 2025, pero hay una oportunidad inmejorable de pasar rápido esa página con el duelo de octavos de final de Copa Argentina que disputará este jueves en Mendoza, desde las 21.15 ante Unión de Santa Fe.

En dicho encuentro, Marcelo Gallardo espera poder volver a contar con Paulo Díaz en la zaga y también presentar en sociedad a un tridente de ataque inédito que hace pensar en características súper ofensivas en la alineación titular.

La novedad que planea Gallardo para el ataque

A falta de un entrenamiento este miércoles y de que se de a conocer la convocatoria de futbolistas que estarán a disposición en Mendoza, Marcelo Gallardo tiene intenciones de presentar un tridente de ataque con Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas ante Unión.

Recuperado de la lesión que había sufrido en la tercera fecha ante San Lorenzo, el delantero que llegó desde Racing ya sumó minutos ingresando desde el banco ante Lanús y ahora volvería a la alineación titular. Quienes perderían su lugar respecto a dicho encuentro serían entonces Miguel Ángel Borja y Juan Cruz Meza.

El Millonario ultima detalles para el duelo de Copa Argentina ante Unión. (Foto de River en X).

El Millonario ultima detalles para el duelo de Copa Argentina ante Unión. (Foto de River en X).

La recuperación de Paulo Díaz

Si bien Paulo Díaz se había recuperado a tiempo de su lesión para dar el presente en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, volvió a resentirse en ese partido y se quedó afuera del duelo ante Lanús el pasado lunes.

Publicidad

El cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo definió trabajos especiales para el chileno en la práctica de este miércoles, para exigirlo y ver su respuesta en busca de definir si está en condiciones de ganarse también un lugar en la alineación titular de mañana.

Más variantes

Otro futbolista que se desempeñó como titular ante Lanús y que dejaría el equipo después de una actuación que no convenció en La Fortaleza es Matías Galarza, quien cedería su lugar al regreso de Ignacio Fernández al once. Lo mismo sucedería con Kevin Castaño, por quien ingresaría Enzo Pérez.

La probable formación de River ante Unión

Así las cosas, River saltaría al terreno de juego del Estadio Malvinas Argentinas con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Publicidad
La defensa de Latorre a Borja tras otro insólito gol errado en River: “No era tan fácil”

ver también

La defensa de Latorre a Borja tras otro insólito gol errado en River: “No era tan fácil”

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Lee también
La drástica decisión de Gallardo con el once de River pensando en Unión
River Plate

La drástica decisión de Gallardo con el once de River pensando en Unión

Di María le respondió a Gallardo: "No siento que me esté costando"
Fútbol Argentino

Di María le respondió a Gallardo: "No siento que me esté costando"

Se supo qué le dijo Galoppo a Gallardo después de convencerlo de no cambiarlo en la previa del gol de River a Lanús
River Plate

Se supo qué le dijo Galoppo a Gallardo después de convencerlo de no cambiarlo en la previa del gol de River a Lanús

De darle un título al United a perderse en Europa: qué es de la vida de Federico Macheda
Fútbol europeo

De darle un título al United a perderse en Europa: qué es de la vida de Federico Macheda

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo