River hoy: el inédito tridente de ataque que pensó Gallardo para la Copa Argentina, recuperación de Paulo Díaz y más

En River está fresca la decepción por la victoria que se escapó en el quinto minuto de adición en su reciente visita a Lanús por el Clausura 2025, pero hay una oportunidad inmejorable de pasar rápido esa página con el duelo de octavos de final de Copa Argentina que disputará este jueves en Mendoza, desde las 21.15 ante Unión de Santa Fe.

En dicho encuentro, Marcelo Gallardo espera poder volver a contar con Paulo Díaz en la zaga y también presentar en sociedad a un tridente de ataque inédito que hace pensar en características súper ofensivas en la alineación titular.

La novedad que planea Gallardo para el ataque

A falta de un entrenamiento este miércoles y de que se de a conocer la convocatoria de futbolistas que estarán a disposición en Mendoza, Marcelo Gallardo tiene intenciones de presentar un tridente de ataque con Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas ante Unión.

Recuperado de la lesión que había sufrido en la tercera fecha ante San Lorenzo, el delantero que llegó desde Racing ya sumó minutos ingresando desde el banco ante Lanús y ahora volvería a la alineación titular. Quienes perderían su lugar respecto a dicho encuentro serían entonces Miguel Ángel Borja y Juan Cruz Meza.

El Millonario ultima detalles para el duelo de Copa Argentina ante Unión. (Foto de River en X).

La recuperación de Paulo Díaz

Si bien Paulo Díaz se había recuperado a tiempo de su lesión para dar el presente en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, volvió a resentirse en ese partido y se quedó afuera del duelo ante Lanús el pasado lunes.

El cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo definió trabajos especiales para el chileno en la práctica de este miércoles, para exigirlo y ver su respuesta en busca de definir si está en condiciones de ganarse también un lugar en la alineación titular de mañana.

Más variantes

Otro futbolista que se desempeñó como titular ante Lanús y que dejaría el equipo después de una actuación que no convenció en La Fortaleza es Matías Galarza, quien cedería su lugar al regreso de Ignacio Fernández al once. Lo mismo sucedería con Kevin Castaño, por quien ingresaría Enzo Pérez.

La probable formación de River ante Unión

Así las cosas, River saltaría al terreno de juego del Estadio Malvinas Argentinas con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

