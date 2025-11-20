River hoy: el plan de refuerzos de Gallardo, jugadores recuperados para visitar a Racing y situación de Echeverri

Mientras el plantel de River continúa trabajando a las órdenes de Marcelo Gallardo para visitar a Racing el próximo lunes por los octavos de final del Torneo Clausura, en el club hay muchas novedades relacionados tanto a lo más inmediato como a la planificación de 2026.

Para jugar en Avellaneda, el DT recuperaría al menos a seis futbolistas y ya comienza a planificar una alineación; pero también ha mantenido conversaciones con la renovada dirigencia que encabeza Stéfano Di Carlo respecto al armado del plantel para el año próximo.

El plan de refuerzos de Gallardo

Con el Torneo Clausura en juego y el objetivo de coronar para maquillar un año que estuvo lejos de ser el esperado, Marcelo Gallardo comenzó a planificar también el mercado de pases para River, con gran influencia sobre las gestiones que se puedan iniciar de la clasificación o no a la Copa Libertadores del próximo año, aunque más por nombres que por cantidad.

En cuanto al número, el periodista Gustavo Yarroch avanzó en ESPN que podrían ser entre cuatro y seis refuerzos para compensar la gran cantidad de futbolistas que dejarían el club, entre ellos Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez, Miguel Borja y Federico Gattoni que finalizan contrato.

La situación de Diablito Echeverri

Entre esos refuerzos, no se descarta poder dar lugar al regreso de Claudio Echeverri a préstamo desde Manchester City, un deseo expreso del propio jugador que no consiguió en Bayer Leverkusen la continuidad esperada ni por él ni por el club que es dueño de su ficha.

En caso de que las negociaciones empiecen a circular y que el Diablito pueda encaminar un regreso, aparecen dos cuestiones legales que permitirían que esto suceda sin inconvenientes, ambas relacionadas a la prohibición de jugar para tres equipos en una misma temporada. En primera instancia, porque el futbolista firmó contrato el 25 de agosto con el Leverkusen, y si Manchester City decide rescindirle el préstamo y cederlo a River, el Diablito solo sería inscripto por el club alemán y el Millonario de manera oficial. La del City, en cambio, solo se trata de una “inscripción técnica”. Por otro lado, la prohibición existe para equipos con temporadas que corren de la misma manera en el calendario. Como en Argentina la temporada arranca en enero, y la de los equipos europeos comenzó en agosto, la reglamentación no aplica.

Los jugadores que recupera Gallardo vs. Racing

Las vueltas más importantes que tendrá River son las de Gonzalo Montiel y Facundo Colidio, que han evolucionado bien de sus respectivas lesiones. Cachete será titular y, teniendo en cuenta el bajo nivel de Salas y Driussi, no se descarta que el ex Tigre también se meta. El Muñeco tendrá también la posibilidad de volver a utilizar tanto a Lucas Martínez Quarta como a Marcos Acuña, que habían llegado a la quinta amarilla y pagaron ante Vélez.

Otros que estarán a disposición del DT son Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, que estarán de regreso tras sus convocatorias para Colombia y Paraguay.

