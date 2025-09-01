River hoy: el premio de Gallardo al plantel y el curioso elogio de Paulo Díaz a Maxi Salas

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 1 de septiembre de 2025, el día después de superar a San Martín de San Juan por 2 a 0 en el Estadio Monumental. El premio que Gallardo le dio al plantel, el llamativo elogio de Paulo Díaz a Maxi Salas, cómo quedó en las tablas tras el triunfo y el calendario del mes de septiembre, con definiciones importantes por delante.

El premio de Gallardo al plantel

River le ganó 2 a 0 a San Martín de San Juan por la séptima jornada de la Zona B del Torneo Clausura. El Millonario no brilló, pero así y todo le alcanzó una ráfaga para ganarlo, los autores de los tantos fueron Santiago Lencina y Maximiliano Salas. Marcelo Gallardo premió al plantel con dos días completos de descanso, ya que el próximo entrenamiento será el miércoles. Cabe destacar que el plantel viene de una semana en la que jugó tres partidos y que el próximo fin de semana no habrá fecha por las Eliminatorias Sudamericanas.

Paulo Díaz y un curioso elogio a Maxi Salas

Una vez finalizado el partido entre River y San Martín de San Juan, Paulo Díaz dialogó con TNT Sports y fue consultado por Maxi Salas. El chileno dejó una gran definición: “Es un pesado, ja. Corre para todos lados, ya con los de los entrenamientos me quedo tranquilo”. Además, analizó el presente del Millonario: “Queríamos terminar esta seguidilla de partidos con un triunfo, para nosotros era importante para lo anímico y para lo que viene después de este parate por fecha FIFA. Lo importante era salir con un triunfo”.

Maximiliano Salas anotó ante San Martín de San Juan. (Foto: Getty).

¿Cómo quedó River en las tablas tras superar a San Martín de San Juan?

El triunfo de River ante San Martín de San Juan trajo alivio en Núñez, no tanto por el rendimiento, pero sí por el resultado. El Millonario sumó de a tres y con eso le alcanzó para volver a la cima en la Zona B del Torneo Clausura donde alcanzó los 15 puntos, detrás aparecen Vélez con 14 y Deportivo Riestra con 13. Por otro lado, en la tabla anual, los de Gallardo están primeros con 46 unidades, una más que Boca y Rosario Central.

Septiembre de definiciones para River

El Millonario tendrá un mes de septiembre intenso donde se jugará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores y también buscará encaminar el pase a octavos de final del Torneo Clausura. Luego de superar a San Martín de San Juan habrá un fin de semana sin competencia por las Eliminatorias Sudamericanas, pero luego se viene una seguidilla importante:

