River hoy: el probable once vs. Libertad, la salida de Lanzini y un nuevo lesionado

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 19 de agosto de 2025, a días de medirse ante Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo que piensa Marcelo Gallardo, cómo se encuentran Maxi Salas, Lucas Martínez Quarta y Fabricio Bustos, la lesión de Alex Woiski y el artilugio que utilizarán junto a Vélez para que Manuel Lanzini pueda disputar la Copa Libertadores y el Torneo Clausura.

¿Cómo formaría River contra Libertad?

El probable once para jugar contra Libertad de Paraguay el próximo jueves es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Cabe destacar que si Lucas Martínez Quarta responde bien estos días ingresaría en lugar de Sebasián Boselli.

Las situaciones de Salas, Martínez Quarta y Bustos pensando en Libertad

Marcelo Gallardo tiene muy claro que no va a exigir a ningún jugador, por lo que las presencias de Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta están en duda. Ambos sufrieron esguinces en sus rodillas hace unas tres semanas y todavía no sumaron minutos, por lo que todo dependerá de cómo respondan en las prácticas de estos días, aunque la realidad es que están más afuera que adentro. Por su parte, Bustos también sufrió un esguince, pero en su tobillo, y se perdería el duelo ante Libertad del próximo jueves.

Maxi Salas podría regresar a las canchas el próximo jueves. (Foto: Getty).

River y Vélez llegaron a un acuerdo por Manuel Lanzini

Tras el regreso de River del Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo les comunicó a algunos jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta de cara al segundo semestre, entre ellos a Manuel Lanzini. El ex West Ham acordó su arribó a Vélez en los últimos días, pero desde el Fortín le pidieron que logre salir del Millonario. En Núñez mostraron buena voluntad, pero no habrá rescisión de contrato, ya que, si sucede eso, el enganche no podrá jugar el Torneo Clausura, por lo que se está viendo la manera de hacerlo vía un préstamo o una venta simbólica, así Manu puede jugar tanto la Libertadores como el certamen doméstico.

Woiski se suma a la lista de lesionados

El Millonario pareciera estar maldito en lo que respecta a lesiones. En las últimas semanas las padecieron Maxi Salas, Lucas Martínez Quarta, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Germán Pezzella y ahora se suma a la lista Alexander Woiski. El atacante recibió una dura entrada en una práctica en Reserva y sufrió un esguince fuerte en su tobillo, lo que lo marginará de las canchas entre dos y tres semanas.

