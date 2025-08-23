River hoy: la decisión de Armani sobre su futuro, la lesión de Pity Martínez y las dudas para enfrentar a Lanús

Todo lo que tiene que saber el hincha de River este sábado 23 de agosto, con el plantel cambiando el chip de la Copa Libertadores por el Torneo Clausura. Es que el Millonario estará visitando a Lanús, el lunes desde las 21.15, por la sexta fecha. En ese sentido, Marcelo Gallardo ya empieza a ultimar detalles para conocer los nombres que tendrá a disposición en La Fortaleza y, mientras tanto, en el club esbozan una sonrisa tras haber recibido una inesperada pero positiva noticia sobre Franco Armani.

El cambio en el futuro de Franco Armani

Armani tomó la decisión de retirarse en River. A pesar de que en reiteradas ocasiones había manifestado públicamente que tenía planificado culminar su carrera como profesional en Atlético Nacional, institución en la que es una verdadera leyenda, ahora cambió de planes y la última camiseta que vestirá será la del Millonario cuando finalice su vínculo actual.

El arquero tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el conjunto con sede en Núñez, por lo que todo indica que esa sería la fecha en la que deje uno de los buzos más importantes del continente. En ese momento el santafesino tendría 40 años y pondría punto final a su extensa y exitosa trayectoria, dejando así un gran legado en dos equipos gigantes distintos de Sudamérica.

La nueva lesión que sufrió River pensando en Lanús

Gonzalo Pity Martínez sufrió una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha durante la entrada en calor previa a enfrentar a Libertad, por la vuelta de octavos de la Copa Libertadores. Por eso, el viernes fue sometido a estudios y se confirmó que se resintió de la cicatriz de un viejo desgarro, por lo que estará entre 10 y 15 días afuera de las canchas.

Los tres jugadores en duda para visitar La Fortaleza

Por un lado, Paulo Díaz y Sebastián Driussi se encuentran bajo la lupa por cuestiones físicas. Tanto el chileno como el delantero sufrieron un traumatismo en el tobillo y sus respectivas presencias contra Lanús están en duda. En la misma línea se encuentra Juanfer Quintero, quien ante Libertad sufrió un golpe en una de sus piernas. En los entrenamientos venideros, Gallardo seguirá de cerca la situación de los tres nombres y analizará el estado físico de todo el plantel para definir la lista de concentrados.

