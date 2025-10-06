River hoy: la estadística que preocupa a Gallardo y el mensaje para Acuña

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 6 de octubre de 2025, el día posterior a la derrota frente a Rosario Central por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito. Cómo quedó el Millonario en las tablas, el consejo de Marcelo Gallardo a Marcos Acuña, la estadística que preocupa y la decisión de Yael Falcón Pérez con Hernán Buján.

¿Cómo quedó River en las tablas tras caer ante Rosario Central?

River perdió 2 a 1 ante Rosario Central y acumuló su tercera caída al hilo en el plano doméstico. Los de Marcelo Gallardo perdieron la posibilidad de acercarse a Deportivo Riestra en la Zona B del Torneo Clausura y quedaron a cuatro puntos -18 tienen los de Núñez y 22 el Malevo– mientras que en la tabla anual acumula 49 unidades y está tercero, un punto debajo de Boca y a cuatro de Rosario Centra.

Gallardo aconsejó a Marcos Acuña

En los últimos partidos, Marcos Acuña tuvo algunos roces con sus rivales y Marcelo Gallardo habló del tema en conferencia de prensa: “Es un jugador con experiencia, con mucho recorrido, pero también puede sufrir estas consecuencias. Es parte de su impronta, su mentalidad y tiene que entender que en el fútbol argentino estas cosas va a tener que aprender y medirse porque te van a buscar, se generan esas situaciones, hablo con él, pero ya tiene un recorrido importante”

Una estadística que preocupa

El Millonario acumula nada más y nada menos que 10 expulsiones en lo que va de 2025, varias de ellas en las últimas semanas. Sin duda, esta situación genera preocupación, en un fútbol tan físico como el argentino es muy difícil ganar un partido con un hombre menos.

01/03 | Enzo Pérez vs. Estudiantes

09/03 | Santiago Simón vs. Atlético Tucumán

21/06 | Kevin Castaño vs. Monterrey

25/06 | Lucas Martínez Quarta vs. Inter

25/06 | Gonzalo Montiel vs. Inter

21/08 | Giuliano Galoppo vs. Libertad

13/09 | Lucas Martínez Quarta vs. Estudiantes

24/09 | Marcos Acuña vs. Palmeiras

28/09 | Maximiliano Salas vs. Deportivo Riestra

05/10 | Juan Carlos Portillo vs. Rosario Central

Juan Carlos Portillo se fue expulsado ante Rosario Central. (Foto: Getty).

Hernán Buján fue informado por Yael Falcón Pérez

En el entretiempo del partido entre River y Rosario Central, se vivió una situación particular, debido a que uno de los ayudantes del ‘Muñeco’, como lo es Hernán Buján, fue a reclamarle al colegiado por su desempeño en el primer tiempo, y terminó informado tras un fuerte cruce que tuvieron entre ambos.

Según el reporte del periodista Germán García Grova, el ayudante de campo de Gallardo fue informado por el cuerpo arbitral del partido. Acorde a lo que diga el mismo, se determinará la sanción que recibirá. Además, podría dejarlo afuera del partido contra Sarmiento en el Más Monumental.