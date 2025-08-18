River es Driussi, Galoppo y 9 más

Es tendencia:
Driussi es el mejor refuerzo de esta nueva era de Gallardo y el ex Banfield ya hizo mucho más que Castaño. Ninguno puede faltar el jueves.

Por Toti Pasman

Los goleadores del domingo no pueden faltar el jueves para sellar la clasificación de River a cuartos de final frente a Libertad por la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

Sebastián Driussi es el mejor refuerzo de esta nueva era Gallardo. Hombre gol, jugador de clase, decisivo en el área, River lo extrañó en el Mundial de Clubes cuando se lesionó, vital para este equipo por su definición.

Por el lado de Giuliano Galoppo, el ex Banfield ya hizo mucho más que Kevin Castaño en el Millonario, sobre todo goles, su fuerte, su mayor virtud, no puede faltar en la mitad de la cancha del once del muñeco por sus ganas e intensidad.

El resto de la formación millonaria casi que sale de memoria, hasta la molestia que sufrió Juanfer Quintero le dejó una duda o solución menos para pensar en el equipo copero al gran DT: Armani, que no debe faltar nunca, Montiel, Boselli, Paulo Díaz, Acuña: Galoppo, Enzo Pérez, Galarza Fonda; Nacho Fernández, Driussi y Colidio.

Nacho merece un párrafo aparte, muchas veces postergado por Gallardo, cada vez que juega vuelve a demostrar su valía, dándole a River lo que más necesita: toque, juego y fútbol. Es imprescindible para este momento de River.

Pity Martínez también entró bien, mientras que Borja continúa con su romance de errar goles, esta vez 3 en un ratito. Aunque hay que destacar algo del colombiano: es un tipo positivo para el plantel.

El abrazo que le dio al pibe Dadín cuando le tocó reemplazarlo lo demuestra, mientras Cavani se inmola para ser capitán de Boca, no genera nada y se enoja con Úbeda cuando lo saca Russo, el Colibrí suma para el equipo por el bien de River.

El domingo arrojó buenas noticias para River, a seguir con la racha por la Copa en la semana.

