Fue una jornada a pura emoción para Franco Mastantuono. Este jueves 14 de agosto de 2025 quedarán para siempre en su memoria: cumplió 18 años y fue presentado oficialmente como refuerzo del Real Madrid. La joya de Azul, surgido de River y con aspiraciones mundialistas en la Selección Argentina se mostró emocionado con su arribo al Merengue y, en el acto de presentación, Florentino Pérez -presidente del elenco madridista- le dedicó unas lindas palabras al Millonario y recordó la figura de Alfredo Di Stéfano.

¿Qué dijo Florentino Pérez sobre River?

El máximo mandatario del Real Madrid le dedicó unas palabras a River en el discurso de presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del club: “Quiero tener una palabra especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América. Tenemos una vinculación histórica y sentimental por la cantidad de jugadores que compartimos, todos nosotros sentimos un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas Alfredo Di Stéfano, una de nuestras grandes leyendas que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo, Argentina es un país muy querido por todos nosotros”.

La respuesta de River en las redes sociales

Tras el discurso de Florentino y las presentaciones de rigor, Real Madrid utilizó sus redes sociales para compartir distintas publicaciones, una de ellas con una imagen de Franco Mastantuno junto a Pérez tomando la camiseta del club con el dorsal número 30 y algunas de las Champions League que el elenco de Madrid obtuvo en su rica historia. En dicha publicación comentó la cuenta oficial de River: “Vinculación histórica y sentimental”, devolviéndole la pared a Florentino.

Franco Mastantuono habló como jugador del Real Madrid

Una vez que Florentino Pérez terminó con su discurso, Franco Mastantuono tomó la palabra, primero en el mismo escenario donde dio un discurso corto y luego en conferencia de prensa. La joya de Azul afirmó: “Gracias querido presidente, gracias a todos los que están acá. Es un día especial para mí, se cumple un sueño que tenía como futbolista que es llegar al Real Madrid, el club más grande de mundo”.

Además, dijo: “Quiero transmitir esta alegría con ustedes porque va a ser un día recordado en mi carrera. Quiero agradecerle a mi familia porque son indispensables para mí y quiero que lo disfruten como lo estoy haciendo yo. Les agradezco mucho a mi grupo de trabajo, sin ellos esto no hubiera sido posible”.

“Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero los valores que vinieron desde mi círculo íntimo son lo mejor que tengo y prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad”, agregó Mastan.

¿Cuándo debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Si bien todo dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda jornada de LaLiga, en el cual el Merengue visitará al Real Oviedo. Dicho encuentro se disputará el 24 de agosto en Asturias.

Hay que destacar que antes de ese partido, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. La última vez que el pibe de Azul jugó de manera oficial fue el 25 de junio cuando River enfrentó a Inter por el Mundial de Clubes.

