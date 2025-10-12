Es tendencia:
Críticas a los jugadores de la Selección Argentina por haber ido a ver a Messi en Inter Miami: “Que caro nos salió el Mundial”

Otamendi, Lo Celso, Paredes, De Paul y Chiqui Tapia fueron criticados por estar presentes en la victoria de las Garzas ante Atlanta United.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Messi junto a Chiqui Tapia, Otamendi, Lo Celso, Paredes y De Paul.
© GettyLionel Messi junto a Chiqui Tapia, Otamendi, Lo Celso, Paredes y De Paul.

En medio de la fecha FIFA de octubre, Lionel Messi fue liberado temporalmente de la Selección Argentina y estuvo presente como titular en la victoria de Inter Miami por 4 a 0 frente a Atlanta United por la MLS, en donde se despachó con un doblete y aportó una asistencia. 

Durante este encuentro disputado en el Chase Stadium, donde la Albiceleste se medirá el próximo martes ante Puerto Rico, futbolistas del elenco comandado por Lionel Scaloni, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi o Rodrigo De Paul, más Claudio Tapia, se hicieron presentes para ver al ‘10’ en cancha. 

Esta decisión de parte de la delegación argentina generó polémica en las redes sociales, en donde los hinchas mostraron su descontento. En una parte, fue debido a que los futbolistas tendrían que estar concentrando junto a sus compañeros, y en otra fue contra Tapia, debido a que no vio la victoria de la Sub 20 ante México por el Mundial de la categoría. 

Además, las críticas también apuntaron contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por el torneo local, que tiene 30 equipos y que no paró en esta fecha FIFA, por lo que algunos equipos perdieron a futbolistas claves para disputar la parte final del Torneo Clausura.

“Que caro nos salió el Mundial y todos son cómplices”, “La Selección y Chiqui Tapia festejando mientras se roban el fútbol argentino”, “El grupito de Messi del 2018 volvió y ahora es cómplice de AFA”, “Este tipo es el peor mal del fútbol argentino”, “Los privilegios que tiene ese grupo”, fueron algunas de las críticas para los jugadores y Tapia.

Las críticas a los jugadores argentinos y Chiqui Tapia

