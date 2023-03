En su última entrevista para TyC Sports, Rodrigo De Paul afirmó que, sin faltarle el respeto a otros campeones del mundo, la Selección Argentina fue mejor que las que dieron la vuelta olímpica en 1978 y 1986. Hubo quienes interpretaron una frase futbolera con buena intención, pero otros lo tomaron por el lado negativo y las críticas no se demoraron en llegar.

Fueron varios los campeones de años anteriores que salieron a responder, pero la devolución de Pedro Pasculli fue la más resonante. "Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca", soltó a pocas horas de la declaración del mediocampista del Atlético Madrid.

En esta oportunidad, Osvaldo Ardiles también fue por el camino del repudio y fue tajante a la hora de calificar los comentarios de Rodrigo De Paul. "Él tiene derecho a decir lo que quiera. En primer lugar, me pareció una declaración pueril, de nene. Me parece que no hacía falta que la hiciera, me parece un poquito desubicado. No me gustó. No tendría por qué meterse en ese terreno", exclamó en Futbolémico de Showsport Radio, de Córdoba.

El ex Tottenham también defendió a otros campeones más allá de Qatar 2022 y volvió a cruzar a De Paul. "Todos somos campeones del mundo, todos tenemos un respeto muy especial por todos. Yo de ninguna manera voy a entrar en la polémica. Me pareció una opinión de alguien no tan seguro de sí mismo", señaló con molestia. Durísimo castigo público para el volante que volvió a sufrir comentarios negativos por parte de otras leyendas de la Selección.