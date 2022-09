Mucho se habló del furor por las figuritas del Mundial en Argentina y, teniendo en cuenta que es la primera vez que juega la Selección desde su lanzamiento, todos querían saber su opinión. Hace unos días le tocó a Lionel Scaloni y, tras la goleada ante Honduras, hoy fue el turno de Leo Messi.

El mejor jugador del mundo había compartido hace unos días una imagen de Mateo con su figurita, dejando en claro que allá también están a full con el álbum. Luego de su doblete en el amistoso, el capitán de la Selección se refirió al furor que hay de este lado del charco.

"En casa se vive como en Argentina, con el quilombo que hubo en el país. Los míos también están juntando, estaban llenando el álbum. Hace poquito mi mujer (Antonela Roccuzzo) me mandó una foto de Mateo, que le había tocado yo. Ellos están igual que todos", soltó el 10.

+ Qué había dicho Scaloni sobre las figuritas

Al DT de la Selección se lo consultaron en la conferencia de prensa previa al encuentro de este viernes, aunque no estaba tanto en tema como Leo. "Mi hijo seguro que las colecciona. También debe estar sin las figuritas, me imagino. No sabía que se habían agotado, la verdad", declaró entre risas.