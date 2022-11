Lo sucedido en el Estadio Lusail no es sencillo de digerir para la Argentina. La derrota ante Arabia Saudita es un duro golpe para los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas. Aún así, Qatar 2022 acaba de comenzar y la Selección tiene la obligación de levantarse. Así lo expresó Lionel Messi.

Lejos de esconderse tras la derrota, el capitán argentino habló con la prensa. Antes que cualquier otra declaración, el 10 fue autocrítico: "Este grupo se destaca por la unión y la fuerza grupal, es momento de eso, de demostrar que somos fuertes de verdad".

Cuando le pidieron un mensaje para la gente, el capitán no dudó: "Que confíe, es un golpe muy duro para todos, para la gente y nosotros. No lo esperábamos. Que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado, ya hemos jugado partidos de esta característica y lo sacamos adelante".

Para cerrar, volvió a remarcar: "Hay que estar más unidos que nunca. Es una situación que nunca nos tocó vivir o hace mucho tiempo un golpe tan duro, así que hay que demostrar que somos un grupo de verdad". En vos confiamos, Leo.