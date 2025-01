Alejandro Garnacho dejaría al Manchester United por un destino muy ligado a Argentina

Desde que Ruben Amorim asumió en el Manchester United que los medios de comunicación de Gran Bretaña reportan, una y otra vez, que no hubo buena conexión con dos futbolistas en particular: Marcus Raashford y Alejandro Garnacho. De hecho, dentro de sus primeras decisiones fuertes resalta la que prescindió de los dos para el Derbi de Manchester (encima le salió bien porque lo ganó 2 a 1).

A raíz de esta relación que ya se puede describir, cuanto menos, como tensa, ambos no descartan dejar el Old Trafford para seguir sus carreras bajo un clima un tanto más ameno. Por eso, en los últimos días, los rumores del mercado de pases lo vincularon al delantero de la Selección Argentina con el Atlético de Madrid y el París Saint-Germain.

Y aunque muchos lo ven en el Atleti porque se formó ahí y está plagado de argentinos (Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Ángel Correa y Juan Musso, todos bajo las órdenes de Diego Simeone), el nacido en la capital española dio suficientes indicios mediante redes sociales para dejar clara su simpatía con el Real Madrid (de hecho, ya es de público conocimiento su idolatría para con Cristiano Ronaldo, ícono de la Casa Blanca).

Sin embargo, en Europa circuló con fuerza una nueva opción para Alejandro Garnacho que está atada a la Argentina incluso más que con el Colchonero. Conforme a SportItalia se trataría del Napoli, que lejos de perder su amor por la celeste y blanca, recibe siempre con los brazos abiertos a los futbolistas argentinos gracias al eterno legado con el que Diego Maradona marcó a fuego al club y a la ciudad.

Resulta que el elenco de la región de Campagna está en tratativas para desprenderse del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia por una suma cercana a los 80 millones de euros (su destino sería el París Saint-Germain). De ahí saldrían los fondos para ejecutar la cláusula de rescisión que Garnacho tiene con el Manchester United, la cual sería de 50 millones.

Ruben Amorim le dio una chance a Alejandro Garnacho, pero en FA Cup

Alejandro Garnacho volvió a ser titular este domingo 12 de enero frente al Arsenal en uno de los partidos por la Tercera Ronda de la FA Cup. El jugador de 20 años no integraba el once inicial desde el 7 de diciembre. Habrá que esperar para saber si logra repetir por Premier League, el jueves vs. Southampton.

Publicidad

Publicidad

Los números de Alejandro Garnacho en la temporada 2024/2025

Hasta entonces suma 1561 minutos distribuidos en 29 partidos (sin contar el duelo con el Arsenal por FA Cup de este domingo 12 de enero) entre la Premier League, EFL Cup, Community Shield y Europa League. Le alcanzó para registrar 8 goles y 4 asistencias.

ver también La reacción del Bournemouth ante el debut de Julio Soler