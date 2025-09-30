Argentina y España avanzan por la Finalissima con un encuentro en Buenos Aires

Este lunes 29 de septiembre se reunieron en Buenos Aires el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, para compartir un almuerzo y seguir avanzando en la organización de la Finalissima que deben disputar Argentina y España.

También participaron otras personalidades destacadas como Joaquín María de Arístegui, Embajador español en la Argentina, el Pro Secretario de la AFA, Luciano Nakis, y el asesor de Protocolo y Ceremonial, Fernando Islas Casares. Todos aprovecharon la parada que Louzán hizo para su viaje a Chile en función de acompañar al combinado español Sub 20 en el Mundial que se está disputando en el país trasandino.

Como ya se sabe, el duelo entre la Albiceleste y la Roja depende exclusivamente de cómo le vaya al combinado europeo en lo que resta de la fase regular de las Eliminatorias de la UEFA. Si queda totalmente eliminado o si clasifica directamente al Mundial 2026, tendrá disponibilidad en su calendario para medirse a los dirigidos por Lionel Scaloni en el mes de marzo.

En tanto que si queda segundo de su zona, en esa fecha deberá estar abocado a los duelos por el Repechaje para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con lo cual, la Finalissima quedaría postergada, en primer término, para después del certamen que se llevará a cabo en tierras norteamericanas.

Por otro lado, dicho encuentro también fue una buena oportunidad, conforme informaron tanto AFA como RFEF, para conversar cuestiones ligadas a los preparativos de ambas federaciones y países para lo que será la Copa del Mundo en la que ambos actuarán como anfitriones en 2030 (Argentina estará ligada a la Fase de Grupos, mientras que España albergará, a priori, partidos de todas las instancias incluida la Final).

La postura de Lionel Scaloni y Luis De La Fuente con la Finalissima

Si bien Claudio Tapia y Rafael Louzán parecen convencidos y avanzan para tener todo resuelto para que se pueda confirmar la fecha de la Finalissima, los entrenadores ya hicieron saber que no están del todo convencidos en disputar semejante enfrentamiento a pocas semanas de lo que será la Copa del Mundo 2026.

De hecho, así de claro lo dijo Lionel Scaloni en una entrevista y en conferencia de prensa. Los técnicos entienden que la exigencia de la Copa de Campeones UEFA – CONMEBOL (nombre original) podría desenfocarlos del objetivo principal que es la competencia global.

