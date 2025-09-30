Su primera cita: el inesperado jugador de River que Scaloni convocaría para la Selección Argentina para los amistosos con Venezuela y Puerto Rico

De cara a los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA de octubre, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se encuentra a la espera de presentar la lista de convocados que viajarán a Estados Unidos para iniciar la semana de entrenamientos previa a estos compromisos.

Tal como ocurrió en las últimas convocatorias, el DT oriundo de Pujato tendría pensado sumar a nuevos futbolistas para observarlos de cerca. En este contexto, quien está en el radar de la Albiceleste es Lautaro Rivero, el defensor central de 21 años que se desempeña en River.

Debido a los buenos rendimientos que viene mostrando desde su regreso al Millonario en el último mercado de pases, el ex Central Córdoba podría ser citado por primera vez a la Selección Argentina y así ser una variante más en la zaga central para Lionel Scaloni.

La posible convocatoria de Rivero se debe también a que Cuti Romero está en duda por una pequeña lesión muscular. De esta manera, y teniendo en cuenta la última convocatoria, solamente estarían a disposición Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Juan Foyth, más Facundo Medina, que quedó afuera de la nómina final.

A diferencia de estos futbolistas menos Medina, el defensor de River cuenta con la particularidad de que es zurdo, por lo que puede darle una buena variante a Scaloni en búsqueda del segundo marcador central hasta el regreso de Lisandro Martínez, quien está en la última etapa de la recuperación de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en febrero de este año.

Así las cosas, en caso de ser convocado por Scaloni, Rivero tendrá su primera vez con la Selección Argentina. Además de él, otros dos futbolistas de River como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían ser citados, por lo que se perderán dos partidos del Millonario en el Torneo Clausura.

Los partidos que se perdería Lautaro Rivero en River

Teniendo en cuenta la posible convocatoria a la Selección Argentina, Rivero podría perderse dos partidos de River por el Torneo Clausura. El primero de ellos es contra Sarmiento de Junín en el Más Monumental el domingo 12 de octubre, mientras que el segundo sería ante Talleres en Córdoba, con fecha a confirmar.

Vale aclarar que estos compromisos de la Selección Argentina se disputarán el próximo viernes 10 de octubre a las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante Venezuela, y el segundo será el lunes 13 del mismo mes ante Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

