Chiqui Tapia reveló el único motivo por el que Lionel Scaloni no hubiese llegado a la Selección Argentina

El contrato de Lionel Scaloni con la Selección Argentina finalizará con el Mundial 2026, ya que Claudio Tapia le renovó hasta dicha fecha tras conquistar el título en Qatar 2022. Y si bien el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino quiere mantener al entrenador, el futuro no está asegurado.

A lo largo de las últimas horas, el máximo mandatario del fútbol doméstico, dejó en claro que negociarán por una nueva renovación: “Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico“, exclamó en Olé Summit.

Más allá de lo que fue la postura del Chiqui Tapia, en el evento que se desarrolló en la Usina del Arte, reveló cuál es el único motivo por el que el nacido en Pujato ni siquiera tendría el buzo de entrenador de la Selección Argentina: “Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos”, declaró.

La confianza y el proceso fue parte del resultado al que se llegó: con Scaloni al frente del plantel y con Tapia al mando de la AFA, el seleccionado masculino obtuvo cuatro títulos (la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima en 2022, y el Mundial en 2022). Ahora, todos juntos, buscarán un nuevo campeonato para las vitrinas de la calle Viamonte.

Claudio Tapia junto a Lionel Scaloni. (Foto: Twitter @ChiquiTapia)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

Publicidad

Publicidad

ver también Cuándo es el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, horario y formato

ver también No es número 1: la Selección Argentina ya sabe qué puesto ocupa del ranking FIFA para el sorteo del Mundial 2026

Las estadísticas de Lionel Scaloni

Desde que asumió como entrenador de la Selección Argentina, fueron 96 los partidos que dirigió Lionel Scaloni: consiguió 72 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

DATOS CLAVES

El contrato de Lionel Scaloni con la Selección Argentina finaliza con el Mundial 2026 .

con la Selección Argentina con el . Claudio Tapia declaró que quiere que Scaloni se quede como DT hasta el Mundial 2030 .

declaró que quiere que se quede como DT hasta el . Bajo la conducción de Scaloni, la selección ganó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022.

Publicidad