Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Chiqui Tapia reveló el único motivo por el que Lionel Scaloni no hubiese llegado a la Selección Argentina

Durante las últimas horas, el presidente de AFA brindó detalles de la llegada del DT a la Selección Argentina, como así también por qué no lo hubiese contratado.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Scaloni y Claudio Tapia.
© Getty ImagesLionel Scaloni y Claudio Tapia.

El contrato de Lionel Scaloni con la Selección Argentina finalizará con el Mundial 2026, ya que Claudio Tapia le renovó hasta dicha fecha tras conquistar el título en Qatar 2022. Y si bien el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino quiere mantener al entrenador, el futuro no está asegurado.

A lo largo de las últimas horas, el máximo mandatario del fútbol doméstico, dejó en claro que negociarán por una nueva renovación: “Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico“, exclamó en Olé Summit.

Más allá de lo que fue la postura del Chiqui Tapia, en el evento que se desarrolló en la Usina del Arte, reveló cuál es el único motivo por el que el nacido en Pujato ni siquiera tendría el buzo de entrenador de la Selección Argentina: “Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos”, declaró.

La confianza y el proceso fue parte del resultado al que se llegó: con Scaloni al frente del plantel y con Tapia al mando de la AFA, el seleccionado masculino obtuvo cuatro títulos (la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima en 2022, y el Mundial en 2022). Ahora, todos juntos, buscarán un nuevo campeonato para las vitrinas de la calle Viamonte.

Claudio Tapia junto a Lionel Scaloni. (Foto: Twitter @ChiquiTapia)

Claudio Tapia junto a Lionel Scaloni. (Foto: Twitter @ChiquiTapia)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

Publicidad
Cuándo es el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, horario y formato

ver también

Cuándo es el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, horario y formato

No es número 1: la Selección Argentina ya sabe qué puesto ocupa del ranking FIFA para el sorteo del Mundial 2026

ver también

No es número 1: la Selección Argentina ya sabe qué puesto ocupa del ranking FIFA para el sorteo del Mundial 2026

Las estadísticas de Lionel Scaloni

Desde que asumió como entrenador de la Selección Argentina, fueron 96 los partidos que dirigió Lionel Scaloni: consiguió 72 victorias, 14 empates y 10 derrotas.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

  • SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos
  • Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*
  • Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
  • Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
    *AMISTOSOS A CONFIRMAR

DATOS CLAVES

  • El contrato de Lionel Scaloni con la Selección Argentina finaliza con el Mundial 2026.
  • Claudio Tapia declaró que quiere que Scaloni se quede como DT hasta el Mundial 2030.
  • Bajo la conducción de Scaloni, la selección ganó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022.
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los dos factores reglamentarios que facilitarían el regreso del Diablito Echeverri a River

jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

Lee también
A Argentina le pueden tocar 2 de estas selecciones de Europa en su grupo del Mundial 2026
Selección Argentina

A Argentina le pueden tocar 2 de estas selecciones de Europa en su grupo del Mundial 2026

El temible dato de España que observa Scaloni de cara a la Fnalissima
Selección Argentina

El temible dato de España que observa Scaloni de cara a la Fnalissima

Argentina empieza a vislumbrar su destino en el sorteo del Mundial 2026
Selección Argentina

Argentina empieza a vislumbrar su destino en el sorteo del Mundial 2026

Cuándo y dónde juega Argentina vs. Alemania en la Copa Davis
Tenis

Cuándo y dónde juega Argentina vs. Alemania en la Copa Davis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo