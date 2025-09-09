Dibu Martínez le moja la oreja a España por la Finalissima: “Queremos jugarla”

En 2024, la Selección Argentina ganó la Copa América y la Selección de España hizo lo propio con la Eurocopa. Desde entonces se buscan fechas para disputar la Finalissima, pero el calendario no ayuda. En los últimos días comenzó a circular la versión que podría darse en la fecha FIFA de marzo de 2025, pero para eso los europeos deberían ya tener asegurada su clasificación al Mundial 2026. Quien se refirió al tema, tras la caída de la Albiceleste ante Ecuador en Guayaquil fue el Dibu Martínez y, fiel a su estilo, le puso picante al asunto.

Dibu y la Finalissima

Una vez termiado elpartido ante Ecuador, Emiliano Martínez dialogó con TyC Sports y Telefé en simultáneo y fue consultado por laFialissima ante España. El arquero afirmó: “No sé si se jugará la Finalissima, es algo que queremos jugarla. Antes de Qatar nos dio un envión grande, queremos seguir compitiendo, darles más minutos a los jóvenes en los amistosos”.

El balance de las Eliminatorias

Dibu Martínez mostró su bronca por la derrota, pero pese a eso valoró lo realizado en las clasificatorias: “Hicimos una gran Eliminatoria, clasificamos hace mucho tiempo, ganábamos todos los partidos igual. Creo que fue un poco injusto el penal, la expulsión puede ser, pero el penal no. Sabemos que los referís fuera de casa siempre nos complican un poco más”.

Dibu Martínez en la previa del duelo ante Ecuador. (Foto: Getty).

Además, agregó: “El proceso fue buenísimo, si hacés un balance general es para estar orgullosos. Jugamos tranquilos las últimas cinco, seis, siete fechas y eso no es común. Es un orgullo, muchos jugadores nuevos que necesitan minutos. Este fue un buen test para llegar bien al Mundial, con cancha seca, con calor, nos puede ayudar a aprender este resultado”.

ver también Argentina perdió ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

Sentidas palabras para Otamedi

Nicolás Otamedi disputó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas y Dibu Martínez le dedicó unas palabras: “Jugué un montón de partidos atrás de Ota y la verdad que me hizo las cosas muy fáciles. Nos entendimos muy bien con Cuti y Ota, ganamos muchos títulos, si fue el último en Eliminatorias quiero agradecerle porque nos hizo las cosas muy fáciles, lo quiero muchísimo y siento su expulsión hoy, son cosas que pasan en el fútbol”.

Publicidad

Publicidad

ver también El duro revés que recibió la Selección Argentina en el ranking FIFA tras la derrota frente a Ecuador