En España confirman a Nicolás González como baja para la Selección Argentina: el motivo

Aunque fue convocado para el duelo de Champions ante Union Saint Gilloise, no sumó minutos ni entrenó a la par del grupo en lo que va de la semana.

Por Juan Ignacio Portiglia

El mediocampista sigue recuperándose del golpe sufrido ante Sevilla.

El golpe que sacó a Nicolás González del partido entre Atlético de Madrid y Sevilla podría tener peores consecuencias de la que esperaban tanto el cuerpo técnico como el propio jugador, que tras quedar al margen del duelo de Champions League ante Union Saint Gilloise podría perderse también el próximo compromiso por LaLiga.

El jugador no pudo entrenarse con el grupo en toda la semana a causa de un fuerte traumatismo en el sóleo, pese al cual sí fue parte de la convocatoria de Simeone para la Champions, sin sumar minutos, y continúa haciéndolo de manera diferenciada. Quedando solo la práctica del viernes por delante, no sería tenido en cuenta por El Cholo para recibir a Levante este sábado.

El diario Marca fue incluso más allá y avanzó que tampoco será llamado por Lionel Scaloni para integrarse a la Selección Argentina, cuya lista de convocados se dará a conocer en las próximas horas, que realizará entrenamientos en España y disputará un partido amistoso ante Angola, el viernes 14 en Luanda.

Nico González sufrió un traumatismo en el sóleo ante Sevilla.

Tanto Simeone como el entrenador campeón del mundo en Qatar coinciden en que lo mejor es permitir que Nico González complete su recuperación sin apresurarse para que vuelve a estar en plena forma cuanto antes. Con Atlético, pese a no destar descartado todavía de la convocatoria para el sábado, volvería a sumar minutos después de la Fecha FIFA, el domingo 23 en la visita a Getafe.

El plan de Scaloni para la Fecha FIFA

Si se tiene en cuenta que la intención de Lionel Scaloni en la Fecha FIFA de noviembre que solo tiene un partido programado para la Selección Argentina es ver a aquellos jugadores que han tenido menos rodaje a lo largo del proceso, la ausencia de Nicolás González no afectaría ni los planes del DT ni la situación del jugador a futuro, pues es uno de los nombres ya probados. Por el contrario, podrían registrarse otras ausencias entre los convocados habituales sin que existan lesiones de por medio.

Argentina hará base de entrenamiento en Alicante desde el próximo lunes, para luego viajar a Angola a disputar su único amistoso. Luego regresará a la ciudad española, donde continuará con los trabajos hasta el 18 de noviembre, quedando luego liberados los futbolistas para regresar a sus equipos.

En Síntesis

  • Nicolás González tiene un fuerte traumatismo en el sóleo que lo marginó de entrenamientos.
  • El jugador podría perderse el partido de LaLiga ante Levante este sábado con el Atlético de Madrid.
  • Lionel Scaloni no convocaría a Nicolás González para la Selección Argentina en la Fecha FIFA de noviembre.
