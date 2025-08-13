Es tendencia:
La Federación Mexicana descartó el amistoso con la Selección Argentina

La FMF se encargó de desmentir los rumores que indicaban un amistoso con la Selección Argentina antes de fin de año.

Por Germán Carrara

La Federación Mexicana de Futbol desmintió la versión de un amistoso con la Selección Argentina en 2025.
La Selección Argentina ya piensa en su preparación para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque si bien le quedan dos fechas para terminar su participación en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (uno ante Venezuela y otro frente a Ecuador), su lugar en el certamen que se disputará a mediados del año que viene ya está asegurado.

Por eso, la AFA trabaja en función de cerrar cuatro amistosos para lo que falta de 2025. Dos en octubre y los restantes en noviembre. De ahí que en los últimos días haya surgido el trascendido de un posible enfrentamiento de la Albiceleste con el combinado mexicano en algunas de las sedes que los Estados Unidos ofreció para el Campeonato Mundial.

No obstante, en México, de manera categórica, desmintieron esta posibilidad. ”Lo de Argentina no es cierto”, dijo Ivar Sisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, en una rueda de prensa que brindó durante la jornada del día martes 12 de agosto.

En ese mismo sentido, el directivo aclaró que el elenco azteca ya tiene armado su cronograma para lo que resta del 2025, en principio, con el choque vs. Colombia el 11 de octubre y con Ecuador el 14: ”Fue un tema que alguien soltó y tomó vuelo, pero no hay nada de veracidad en eso. No es uno de los adversarios que tengamos en mente para noviembre”.

Sin embargo, Sisniega dejó la puerta abierta para que, llegado el caso, se coordine con la AFA un partido de exhibición en algunas de las fechas disponibles antes de la Copa del Mundo 2026: ‘‘Lo que sí puedo adelantar es que estaremos disputando, de aquí al Mundial, una gran cantidad de partidos en México, lo cual es una excelente noticia”.

El calendario FIFA de la Selección Argentina hasta la Copa del Mundo

La Selección Argentina tiene, todavía, cinco fechas FIFA antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En septiembre próximo se medirá a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires y a Ecuador en Guayaquil, por las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

Luego, tiene a disposición del 6 al 14 de octubre y del 10 al 18 de noviembre para disputar amistosos, antes de cerrar el 2025. Ya el año que viene, del 23 al 31 de marzo encuentra el hueco para disputar la Finalissima (siempre que España no deba afrontar el Repechaje de las Eliminatorias de la UEFA) y días antes de su presentación en el Mundial, del 1ero al 9 de junio el último plazo para ensayar.

