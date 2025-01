Giro inesperado en el Atlético de Madrid para complementar a Rodrigo De Paul

Los primeros partidos del Atlético de Madrid en el 2025 dejaron en evidencia que el esquema del Cholo Simeone precisa reforzar el mediocampo para seguir firme en todos los frentes hasta el final de la temporada. Es que con la expulsión de Pablo Barrios ante Bayer Leverkusen y la quinta amarilla que recibió Rodrigo De Paul frente al Villarreal, el veterano Koke Resurrección, ante estas ausencias, tendrá que poner la cara ante Salzburgo este miércoles y vs. Mallorca el sábado.

Y lo cierto es que a sus 33 años, más allá de que su vasta experiencia es un punto a favor, físicamente ya no está para soportar 90 minutos enteros cada tres días, una situación que se le presenta ahora, pero que puede llegar a repetirse en las próximas semanas en medio de las instancias de definición de LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League.

En resumen, con todo esto sobre la mesa, la directiva y Diego Simeone entendieron que al Atlético de Madrid le urge dar con un refuerzo. Por eso, conforme al diario Marca, ya estarían buscando opciones para concretar un fichaje en la última semana del mercado de pases del invierno europeo (el plazo para las inscripciones en LaLiga vence el 2 de febrero).

En ese mismo sentido, vale la pena mencionar que el Atleti hará todo lo posible para ganar este miércoles en Salzburgo. De esa manera clasificaría directamente a los Octavos de Final de la Champions League y evitaría exigir a sus futbolistas con dos partidos extras -por los Play Off- dentro de un calendario en el que ya está cargado de compromisos entre el certamen continental, LaLiga y la Copa del Rey.

Buscan un perfil similar a los nombres que busca en el verano europeo del 2024

El nombre del futbolista al que se lanzarían para fortalecer la línea de volantes no trascendió. No obstante, se sabe que buscarán un perfil similar al de los nombres con los que negociaron a mediados del 2024 -de los cuales, por cierto, no llegó ninguno-. Tales son los casos de Marco Verratti, Pierre-Emile Højbjerg, Martín Zubimendi y Sofyan Amrabat.

Rodrigo De Paul aseguró su presencia en el Derbi Madrileño

Salvo algún imponderable, Rodrigo De Paul garantizó su participación en el partido contra el Real Madrid de sábado 8 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu. Es que con la amonestación que recibió vs. Villarreal llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir su fecha de suspensión ante Mallorca este sábado. Ya después quedará ”limpio”.

