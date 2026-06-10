El lateral de 28 años que dejó libre Boca y llegó a la Selección siendo casi un desconocido se encamina a disputar su segundo Mundial.

Nahuel Molina fue una de las grandes apuestas de Lionel Scaloni en el ciclo que condujo a la coronación en Qatar, al punto que participó de los siete partidos de esa Copa del Mundo. Con 28 años, se dispone a disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina y aunque está recientemente recuperado de una lesión se perfila para ser parte habitual de la alineación titular.

No viene de tener su mejor temporada con Atlético de Madrid, porque sufrió algunas lesiones que lo postergaron y terminó perdiendo el puesto en el lateral derecho con Marcos Llorente, uno de los futbolistas más regulares que tuvo Diego Simeone a disposición, que también será mundialista representando a España. Pero el DT de La Albiceleste nunca dudó ni de sus condiciones ni del aporte que puede hacer al equipo en la búsqueda de defender el título.

Molina no participó de los últimos dos amistosos de preparación, pero Scaloni lo piensa titular.

Bicampeón de América, del Mundo y de la Finalissima; Molina no participó de ninguno de los dos últimos amistosos de preparación que disputó la Selección Argentina previo al Mundial, ante Honduras e Islandia, pero una vez recuperado de su lesión promete sumar gran cantidad de minutos en Estados Unidos, México y Canadá.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Nahuel Molina?

Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1998.

6 de abril de 1998. Lugar de nacimiento: Embalse, provincia de Córdoba.

Embalse, provincia de Córdoba. Edad actual: 28 años.

28 años. Nombre de la madre: Leila Lucero.

Leila Lucero. Nombre del padre: Hugo Molina.

Hugo Molina. Hermanos: Álvaro, Francisco y Lara Molina.

Nahuel Molina se crio en Embalse respirando fútbol, debido a que su padre Hugo es director técnico recibido y un fanático ferviente de Talleres de Córdoba. Empezó a jugar en el Club Náutico Fitz Simón, cuyo predio lleva su nombre desde que conquistó la primera de sus dos Copas América con Argentina.

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Con apenas 11 años dejó el pueblo para integrarse a una de las academias de Barcelona, en San Justo. Viajó a Europa y conoció La Masía, hasta que el coordinador de ese proyecto pasó a formar parte de las divisiones inferiores de Boca y se lo llevó con él.

Dejó su pueblo a los 11 años para jugar en una academia de Barcelona en San Justo.

Debutó en El Xeneize con 17 años y tras entrar en conflicto con el club se fue libre en plena pandemia. El camino lo llevó a Udinese, club en el que hizo mérito para ganarse un lugar en la Selección Argentina y del que meses antes del Mundial de Qatar fue transferido al Atlético de Madrid.

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Estadísticas y presente en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 181.

181. Goles: 9.

9. Asistencias: 17.

17. Títulos: No tiene.

En su última temporada con Atlético de Madrid, Nahuel Molina participó de 46 partidos oficiales, pero solo en 24 de ellos alineó como titular para contabilizar 2.400 minutos en cancha en los que aportó dos goles y cuatro asistencias.

Ya disputó cuatro temporadas con el Atlético.

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El camino de Nahuel Molina en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 3 de junio de 2021 – Argentina 1-1 Chile (Eliminatorias Conmebol).

3 de junio de 2021 – Argentina 1-1 Chile (Eliminatorias Conmebol). Títulos ganados con la Mayor: 4. Copa América 2021, Finalíssima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

4. Copa América 2021, Finalíssima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 58.

58. Goles marcados: 1.

1. Asistencias: 5.

5. Mundial anterior: Campeón en Qatar 2022.

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Aunque una lesión de la que recibió recientemente el alta médica no lo dejó participar de ninguno de los dos amistosos de preparación que disputó Argentina, ante Honduras e Islandia, Lionel Scaloni lo piensa como titular en el lateral derecho de la defensa.

Una salida criteriosa de pelota y el buen balance para complementar las tareas ofensivas y defensivas le han valido la confianza del entrenador, que en el Mundial anterior mostró de todos modos hacer variantes en los laterales durante los partidos, lo que también daría lugar a que Gonzalo Montiel sume buena cantidad de minutos en ese sector.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Nahuel Molina

Cuánto vale: según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Nahuel Molina tiene un valor de mercado de 15 millones de euros . Sin embargo, Atlético de Madrid no negociaría su salida por menos de 20 millones .

según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, Nahuel Molina tiene un valor de mercado de . Sin embargo, Atlético de Madrid . Salario: La última renovación de contrato que firmó el defensor con el equipo Colchonero lo vincula hasta junio de 2027, con un salario anual de 3.7 millones de euros .

La última renovación de contrato que firmó el defensor con el equipo Colchonero lo vincula hasta junio de 2027, con un salario anual de . Cláusula de rescisión: el último contrato que firmó Nahuel Molina con Atlético de Madrid fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros para aquel club que quiere incorporarlo sin negociar con el club.

Vida personal: pareja e hijos de Nahuel Molona

Nahuel Molina está en pareja con la influencer Bárbara Occhiuzzi desde 2019. Se conocieron en Buenos Aires, cuando él daba sus primeros pasos con la camiseta de Boca. Se acompañaron en Italia y se asentaron en Madrid, España, donde en enero de este año recibieron a su primera hija: Allegra.

El nacimiento de la bebé llegó acompañado de una nueva empresa familiar, porque solo un mes y medio después la modelo lanzó su propia marca de indumentaria femenina: Occhiuzzi Resort Wear.

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