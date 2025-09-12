La reacción de Simeone a la lesión de Thiago Almada con la Selección Argentina: “Hay que convivir”

Como si Diego Simeone no tuviese suficientes problemas con los que lidiar tras un muy pobre inicio de temporada con Atlético de Madrid, habiendo sufrido desde la primera fecha la lesión de un refuerzo clave como Álex Baena y cosechado solo dos puntos sobre nueve posibles en tres jornadas disputadas de LaLiga, ahora tendrá que planificar varios partidos sin poder contar con Thiago Almada.

El mediapunta que llegó en el último mercado procedente de Olympique de Lyon había sido titular con la Selección Argentina en el Estadio Monumental ante Venezuela, pero no pudo estar disponible en Ecuador por la lesión que también lo tendrá marginado varios días en su regreso al equipo Colchonero.

El diagnóstico médico reveló una lesión muscular localizada en el sóleo de la pierna derecha, lo que le demandaría una recuperación de al menos tres semanas que no solo lo privará de saltar a la cancha este sábado ante Villarreal, sino que además lo marginará del estreno en Champions League del próximo miércoles ante Liverpool.

En la conferencia de prensa previa al duelo en el Estadio Metropolitano ante el Submarino Amarillo, por la cuarta fecha de LaLiga de España, Diego Simeone fue especialmente consultado por la baja de Thiago Almada y las complicaciones que supone para el armado de la alineación titular.

Thiago Almada deberá afrontar alrededor de tres semanas como baja.

“Son jugadores internacionales que pueden atravesar por estas situaciones. Es un jugador importante para la plantilla y se suma también a la baja de Baena, quien está intentando recuperarse. Hay que convivir con lo que sucede y por eso hay que tener una plantilla amplia”, se limitó a decir sin pronunciarse sobre su reemplazo.

Además de los partidos mencionados, Almada tampoco podrá enfrentar a Mallorca y Rayo Vallecano por LaLiga. También es muy probable que se pierda el clásico ante Real Madrid, programado para el 27 de septiembre, y el segundo partido de fase de liga de la Champions League ante Eintracht Frankfurt.

Satisfecho por la llegada de Nicolás González

Quien tendrá la oportunidad de estrenarse con la camiseta de Atlético de Madrid será Nicolás González, refuerzo que se cerró al límite del mercado de transferencias y que también viene de disputar con la Selección Argentina la doble fecha de Eliminatorias Conmebol.

“Llegó con entusiasmo y con ilusión”, expresó. Y consultado sobre si tendrá la oportunidad de ser titular o se inclinará por Gallagher, agregó: “Conor entrenó muy bien y sabemos lo que nos puede dar. Uno u otro pueden jugar ahí y por el que nos decidamos ojalá que lo haga de la mejor manera”.

