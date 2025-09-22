Es tendencia:
¡Le sonó la alarma a Lionel Scaloni! Argentina, muy atrás en la tabla por la Bota de Oro

Argentina no tiene representantes ni entre los primeros 40 puestos de la tabla de los máximos goleadores de la temporada 2025/2026 de las 5 grandes ligas europeas.

Por Germán Carrara

El inicio de la temporada de las 5 grandes ligas europeas no está siendo nada buena para los jugadores argentinos. Fiel reflejo es la tabla de goleadores que engloba a los torneos más importantes del Viejo Continente, que a fin del ciclo otorgará, una vez más, la reconocida Bota de Oro para el que haya marcado en más oportunidades.

Y ya a poco más de un mes de haber iniciado la Premier League, la Serie A, LaLiga, la Ligue 1 y la Bundesliga, ya se vislumbran quiénes serán los candidatos que pelearán palmo a palmo por el premio: Harry Kane del Bayern Munich, Kylian Mbappé del Real Madrid y Erling Haaland del Manchester City.

El inglés ya acumula 13 tantos en 7 encuentros, en tanto que el francés y el noruego suman 7 en 6 compromisos. Y más atrás aparecen: Marcus Thuram del Inter con 5 gritos en 5 partidos; Serhou Guirassy del Borussia Dortmund y Can Uzun del Eintracht Frankfurt con 5 en 6; Christian Pulisic del AC Milan con 4 en 5 y Michael Olise y Luis Díaz del Bayern Munich y Hugo Ekitiké del Liverpool con 4 goles en 7 partidos.

¿Y los argentinos? Bastante más atrás. El primero que asoma es el cordobés, ex Racing de Córdoba, Belgrano y River, Juan Panichelli en el escalón 43 con 3 anotaciones en 7 encuentros con el Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia. Y el siguiente es Enzo Fernández en la posición 66 gracias a sus 2 goles en 6 cotejos con el Chelsea.

Los otros que aparece en el Top 100 son: Nico Paz (85), por los dos tantos en 5 encuentros con el Como 1907 de la Serie A de Italia, al igual que el ex Vélez, Platense y Estudiantes de La Plata Mateo Pellegrino, que exhibe idénticas cifras con la camiseta del Parma.

¿Y Lautaro Martínez y Julián Alvarez?

Parece que los dos principales delanteros de la Selección Argentina de Lionel Scaloni tienen la pólvora mojada en este inicio de la campaña en Europa. Lautaro Martínez registra un gol y una asistencia frente al Torino y Julián Alvarez una anotación ante el Espanyol y un pase gol contra el Villarreal.

Cabe mencionar que ambos sufrieron lesiones que los apartaron del debut en la Fase de Liga de la UEFA Champions League. El Toro quedó afuera del Inter vs. Ajax por un dolor de espalda, en tanto que la Araña no pudo viajar a Anfield para el Liverpool vs. Atlético de Madrid por una distención de rodilla.

germán carrara
Germán Carrara

