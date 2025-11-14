Los hinchas de la Selección Argentina estallaron contra un titular de Scaloni en medio del triunfo sobre Angola: “Payaso del fútbol”

Pese a la inferioridad de su rival, el triunfo de la Selección Argentina solamente fue por dos tantos a cero. Lautaro Martínez y Lionel Messi anotaron los goles para el conjunto liderado por Lionel Scaloni para derrotar a la Selección de Angola bajo el marco de un amistoso internacional que se disputó en Luanda.

Los vigentes campeones del mundo y bicampeones de América no tuvieron muchas complicaciones defensivas, pero no supieron aprovechar las chances en ataque para que el marcador fuera más abultado. Y durante, como también después del encuentro, hubo una serie de críticas que llamaron la atención.

Tuvo un correcto partido, pero ciertas actitudes que tiene Rodrigo De Paul, empiezan a molestar a los hinchas argentinos. Pero también a los extranjeros. La arrogancia que muestra con algunos rivales, sobre todo con aquellos de menor jerarquía, son las que están impacientando a los fanáticos.

“Es insoportable. Es un payaso del fútbol… el títere de Messi”, exclamó el usuario @EdgarOrtizD para referirse directamente al mediocampista de 31 años. Pero no fue el único simpatizante que se ofuscó con las reacciones del surgido de las inferiores de Racing Club. Los comentarios se hicieron presentes, llenaron las redes sociales y lo convirtieron en tendencia a nivel nacional.

Las críticas contra Rodrigo De Paul

Las estadísticas de Rodrigo De Paul vs. Angola

Goles: 0

Asistencias: 0

Pases clave: 3

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 80/92 (87%)

Pases en campo rival (precisión): 41/51 (80%)

Pases en campo propio (precisión): 39/41 (95%)

Pases largos (acertados): 5/8 (63%)

Tiros totales: 0

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 0

Toques: 95

Regates (completados): 0 (0)

Faltas recibidas: 1

Posesión perdida: 13

Entradas (ganadas): 0 (0)

Intercepciones: 1

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 8

Duelos en el suelo (ganados): 4 (1)

Duelos aéreos (ganados): 0 (0)

Faltas: 1

Regateado: 2

