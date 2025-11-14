Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Los hinchas de la Selección Argentina estallaron contra un titular de Scaloni en medio del triunfo sobre Angola: “Payaso del fútbol”

Por medio de las redes sociales, los hinchas llenaron de críticas a uno de los futbolistas que jugó frente a Angola.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Los hinchas de la Selección Argentina.
© Getty ImagesLos hinchas de la Selección Argentina.

Pese a la inferioridad de su rival, el triunfo de la Selección Argentina solamente fue por dos tantos a cero. Lautaro Martínez y Lionel Messi anotaron los goles para el conjunto liderado por Lionel Scaloni para derrotar a la Selección de Angola bajo el marco de un amistoso internacional que se disputó en Luanda.

Los vigentes campeones del mundo y bicampeones de América no tuvieron muchas complicaciones defensivas, pero no supieron aprovechar las chances en ataque para que el marcador fuera más abultado. Y durante, como también después del encuentro, hubo una serie de críticas que llamaron la atención.

Tuvo un correcto partido, pero ciertas actitudes que tiene Rodrigo De Paul, empiezan a molestar a los hinchas argentinos. Pero también a los extranjeros. La arrogancia que muestra con algunos rivales, sobre todo con aquellos de menor jerarquía, son las que están impacientando a los fanáticos.

“Es insoportable. Es un payaso del fútbol… el títere de Messi”, exclamó el usuario @EdgarOrtizD para referirse directamente al mediocampista de 31 años. Pero no fue el único simpatizante que se ofuscó con las reacciones del surgido de las inferiores de Racing Club. Los comentarios se hicieron presentes, llenaron las redes sociales y lo convirtieron en tendencia a nivel nacional.

Las críticas contra Rodrigo De Paul

Publicidad
El audio de Gastón Edul, la caída de la señal y más: los mejores memes del amistoso de Argentina en Angola

ver también

El audio de Gastón Edul, la caída de la señal y más: los mejores memes del amistoso de Argentina en Angola

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina luego de ganarle a Angola?

ver también

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina luego de ganarle a Angola?

Publicidad

Las estadísticas de Rodrigo De Paul vs. Angola

  • Goles: 0
  • Asistencias: 0
  • Pases clave: 3
  • Centros (acertados): 0 (0)
  • Pases precisos: 80/92 (87%)
  • Pases en campo rival (precisión): 41/51 (80%)
  • Pases en campo propio (precisión): 39/41 (95%)
  • Pases largos (acertados): 5/8 (63%)
  • Tiros totales: 0
  • Tiros a puerta: 0
  • Disparos bloqueados: 0
  • Toques: 95
  • Regates (completados): 0 (0)
  • Faltas recibidas: 1
  • Posesión perdida: 13
  • Entradas (ganadas): 0 (0)
  • Intercepciones: 1
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 8
  • Duelos en el suelo (ganados): 4 (1)
  • Duelos aéreos (ganados): 0 (0)
  • Faltas: 1
  • Regateado: 2
Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Messi volvió a anotar en la Selección Argentina: cómo está la carrera por los 1.000 goles contra Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional

Messi volvió a anotar en la Selección Argentina: cómo está la carrera por los 1.000 goles contra Cristiano Ronaldo

Argentina le ganó a Angola: ¿Cuándo vuelve a jugar?
Selección Argentina

Argentina le ganó a Angola: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Los mejores memes del amistoso de Argentina en Angola
Selección Argentina

Los mejores memes del amistoso de Argentina en Angola

Es hijo de una leyenda, fue directivo de Barcelona y respaldó el regreso de Messi: “Los inmortales vuelven cuando quieran”
Lionel Messi

Es hijo de una leyenda, fue directivo de Barcelona y respaldó el regreso de Messi: “Los inmortales vuelven cuando quieran”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo