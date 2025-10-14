Los mejores memes de la goleada de la Selección Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso internacional

La Selección Argentina cerró su gira por Miami con una sonrisa, una goleada 6-0 ante Puerto Rico y la sensación del deber cumplido. En una noche sin sobresaltos, el equipo de Lionel Scaloni se floreó con goles de Gonzalo Montiel, un doblete de Alexis Mac Allister y un tanto en contra, en un amistoso que sirvió para probar variantes y ver debuts.

Pero mientras en la cancha el partido fue tranquilo, en las redes sociales se jugó un campeonato aparte, donde el ingenio y el humor fueron los verdaderos protagonistas. El foco principal de los memes fue, sin dudas, el rival. Es que los usuarios no tardaron en señalar el curioso contraste de Puerto Rico: una nación humilde en el terreno futbolístico, pero una superpotencia mundial en la industria de la música. De esta manera, el resultado fue una catarata de chistes que mezclaron la Scaloneta con el reguetón.

Por supuesto, lo que sucedía en el campo de juego también alimentó la creatividad de los hinchas. Así, la Selección cerró la fecha FIFA de octubre con un triunfo contundente en el marcador y otro en las redes.

