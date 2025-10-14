Pelea por un lugar en la Selección Argentina para el Mundial 2026 y le dejó un mensaje a Lionel Scaloni: “No me conformo”

A 240 días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina se encuentra realizando una serie de amistosos para llegar con rodaje de cara al certamen que se disputará en Norteamérica el año entrante. Lionel Scaloni tiene algunas certezas respecto a los jugadores que dirán presente en dicha Copa del Mundo, aunque también sabe que otros puestos y futbolistas están en carrera para las dudas finales.

Uno de los integrantes de la Selección que no tiene su lugar ganado, pero sueña con hacerlo, es Alan Varela. El volante central surgido en Boca, y con buena actualidad en Porto (titular en el 90% de los partidos de la temporada, 12 sobre 13) quiere ganarse su lugar en el Mundial y así lo demostró en una entrevista reciente.

En diálogo con A Bola, reconocido portal portugués, Varela se refirió a la chance que ya tuvo en la fecha FIFA de septiembre, en la que fue citado pero no tuvo minutos. Además, se mostró con ilusión de volver a ser convocado antes de la Copa del Mundo para sumar porotos y estar presente en la Selección Argentina durante la contienda global, dejándole un mensaje al entrenador albiceleste.

“Me avisaron que estaba convocado el mismo día del partido contra Gil Vicente (por Liga de Portugal), pocas horas antes de que empezara. Fue una noticia fantástica. He trabajado muchísimo para conseguirlo y estoy muy contento de haber sido convocado“, comenzó relatando Varela en la entrevista con A Bola.

Luego, el nacido en Isidro Casanova se refirió a su ausencia en esta fecha FIFA de octubre: “No me han llamado, pero tengo que seguir trabajando para dar lo mejor de mí acá en Porto y poder volver a ser convocado por la selección. Tengo objetivos personales muy claros”, analizó Alan.

Para cerrar sobre este tema, Varela le dejó un mensaje contundente a Lionel Scaloni. Al ser consultado sobre la posibilidad de jugar el Mundial y de tenerlo como meta, el ex Boca señaló: “Por supuesto. Si me esfuerzo al máximo, creo que puedo conseguir esa oportunidad. No me conformo con ser convocado por primera vez. Quiero estar en el Mundial. Sería un sueño hecho realidad”.

Alan Varela en Porto. El ex Boca quiere estar en el Mundial

Revelaron las dudas de Scaloni para el armado de la lista para el Mundial 2026

Aunque todavía faltan más de siete meses para la próxima Copa del Mundo, Scaloni ya tendría una amplia cantidad de cupos cubiertos en la nómina final para el certamen FIFA que se incrementaría a 26 futbolistas. Según avanzó el periodista de ESPN Diego Monroig, de hecho, solo habría tres dudas en la cabeza del entrenador.

La primera de esas incógnitas por resolver está ligada al arco del que Emiliano Martínez es dueño absoluto, donde también estaría confirmada la presencia de Gerónimo Rulli como relevo natural. En tercer cupo, deberá decidirse entre Walter Benítez y otros arqueros con los que decidiera probar, como fue el caso de Facundo Cambeses como convocado a la presente Fecha FIFA.

Otro interrogante está relacionado a la posibilidad de seguir esperando por la óptima recuperación de Lisandro Martínez, que estaría listo para volver a finales de este mes y podría ser convocado en noviembre. De ser así, su lugar está asegurado. Pero si al defensor de Manchester United le costara recuperar el ritmo o recayera en una nueva lesión, se abriría la puerta para otro defensor.

El último de los interrogantes responde a la mitad de la cancha para sumar un volante central por fuera de los campeones del mundo, para lo que ya probó con Alan Varela, tendrá ahora la oportunidad Aníbal Moreno y también interesa Equi Fernández, especialmente tras su decisión de abandonar el fútbol árabe para recalar en Bayer Leverkusen.

Los números de Alan Varela en Porto

En los 100 partidos que lleva disputados en el elenco portugués, Varela convirtió dos goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 23 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 7.539 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, logró dos títulos a nivel local.

