Por la ausencia de Messi, el capitán que eligió Scaloni para el amistoso de Argentina ante Venezuela

Después de que se haya dado a conocer que Lionel Messi abandonó la concentración porque este sábado jugará en Inter Miami, Lionel Scaloni debió tomar cartas en el asunto. Por ese mismo motivo, tuvo que designar al nuevo capitán de la Selección Argentina para el compromiso ante Venezuela por el amistoso internacional correspondiente a esta doble fecha FIFA.

En ese contexto de incertidumbre y que se suma a la ausencia de Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, el entrenador se vio obligado a recurrir a un caso muy extraño en los últimos años. Además, el que tomaba la cinta anteriormente era Ángel Di María pero su retiro del combinado nacional dejó vacante dicho lugar como principal referente por detrás del astro albiceleste.

Lo cierto es que Scaloni decidió que Cristian Romero sea el capitán de Argentina ante Venezuela. De esta manera, el zaguero central de 27 años portará el brazalete durante el encuentro ante el seleccionado Vinotinto ya que es una determinación que fue tomada en conjunto y por decisión entre el cuerpo técnico y los máximos referentes del plantel actual como Messi y Otamendi.

Cristian Romero, defensor de la Selección Argentina. (Getty Images)

De hecho, no es la primera vez que ocurre. En el enfrentamiento contra Chile en junio de 2025, Cuti también fue el capitán de los campeones del mundo a raíz de las mismas ausencias que se dan en esta oportunidad. Con ese antecedente que todavía está en la retina, Scaloni y los líderes del vestuario determinaron que el defensor del Tottenham vuelva a ser el encargado de portar la cinta.

Incluso, en aquel momento se encargó de hablar públicamente sobre esta resolución. “Agradezco mucho, a Leo y a Ota, por elegirme como uno de los capitanes”, sentenció el surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba. “Me queda mucho por aprender, pero soy un agradecido. Es una responsabilidad muy grande y a la vez muy linda”, agregó después.

La formación de Argentina ante Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Lautaro Martínez, Julián Álvarez.