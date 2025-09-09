Por qué no juega Julián Álvarez hoy en Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

La Selección Argentina cerrará su participación por Eliminatorias al visitar a Ecuador, este martes desde las 20 en Guayaquil. Y a pesar de que ya tenga asegurado su boleto rumbo al Mundial 2026, buscará llevarse los tres puntos. En ese sentido, Lionel Scaloni debió darle forma a un equipo que, además de contar con la baja de Lionel Messi, tendrá varios cambios con respecto al partido pasado frente a Venezuela.

Una de las ausencias más llamativas dentro de los titulares es nada menos que la de Julián Álvarez. En su lugar, la referencia de área será Lautaro Martínez, quien hará dupla de ataque con Nicolás González. Será la ofensiva de un esquema conformado por Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, González; y Martínez.

Por su parte, la Araña, sin problema físico alguno, estará en el banco de suplentes aguardando por su oportunidad. Es que Scaloni se inclinó por la presencia del Toro por una cuestión meramente táctica y funcionamiento del equipo.

El resto de ausencias serán Cuti Romero, sancionado por acumulación de amarillas, y Thiago Almada, quien quedó apartado del banco a último momento producto de una molestia muscular. A raíz de la ausencia del volante oriundo de Fuerte Apache, el encargado de llevar la ’10’ de Messi será nada menos que Franco Mastantuono.

