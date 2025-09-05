Lo que Messi no dice acerca de sus dudas de cara al Mundial 2026: ¿Por qué preocupa a la Selección Argentina?

Hay preocupación acerca de si Leo Messi va a estar o no en la próxima Copa del Mundo. Preocupación que él mismo da al no declarar si va a estar o no con la Selección Argentina para el momento en el que el equipo de Lionel Scaloni vaya en búsqueda del bicampeonato mundial. Hay mucho que decir al respecto de esta situación.

Argentina ganó por 3 a 0 a Venezuela en el Monumental, en una verdadera goleada que sirvió para que Messi y compañía se luzcan en la anteúltima fecha de Eliminatorias. Leo, tras el encuentro, sembró dudas nuevamente sobre su presencia en el próximo mundial.

Él dice que tiene que ver con factores biológicos: con su edad y su estado físico, pero la verdad es que es todo un intento de ir paso a paso, sin quemar etapas y viendo cómo está de acá al Mundial del 2026. Su rendimiento ante Venezuela y en las Eliminatorias en sí fue muy bueno, que se superpone con este mes irregular que tuvo en Inter Miami.

El mes de agosto lo tuvo rodeado de lesiones, ausencias, rendimientos por debajo de lo esperado y malos resultados lo hicieron a Messi replantearse cosas que se reflejaron en esta fecha FIFA, por más que en la Selección sea otra cosa. En Argentina juega bárbaro, asocia su juego con los volantes y delanteros, convierte y sigue dando alegrías.

Ahora bien, ¿va a estar o no en la próxima Copa del Mundo? El veredicto y la información que se sabe es que Messi se bajó del partido contra Ecuador, y ante Venezuela puso fin a su ciclo por Eliminatorias como futbolista. Y en el camino rumbo al Mundial, lo cierto es que Leo decidió ir paso a paso.

Uno cree que va a estar. Sus dudas no pasan por hacerse desear, sino de no quemar etapas. Messi ya tiene 38 años y analiza qué puede aportarle a Argentina desde su físico y sus condiciones, sabiendo que hasta puede ser un suplente de lujo para la Selección en 2026. Scaloni es consciente de esta mentalidad del 10, y por eso lo liberó de jugar ante Ecuador.

Publicidad

Publicidad

De acá al Mundial, Messi buscará regular continuidad con descansos para llegar óptimo y poder decir presente sin problemas en su última cita mundialista. Ganas de estar, no hay dudas que tiene.