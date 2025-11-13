Es tendencia:
Carlos Alcaraz: “Ni cerca de Djokovic, Federer y Nadal”

El murciano analizó los títulos más importantes de su carrera, pero sabe que todavía está muy lejos de acercarse al Big 3.

Por Lautaro Toschi

Carlos Alcaraz
© GettyCarlos Alcaraz

Carlos Alcaraz sueña con terminar la temporada como número 1 del ranking de la ATP y eso se definirá en las ATP Finals, donde ya se encuentra clasificado a semifinales. Jannik Sinner le arrebató el trono tras el Masters 1000 de París, pero todo puede cambiar en Turín.

¿Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz recupere el número 1 del mundo en las ATP Finals?

  • Sinner no gana el título
  • Gana sus 3 partidos de la fase de grupos
  • Llega a la final habiendo ganado uno o dos partidos de la fase de grupos
  • Gana dos partidos y Sinner es campeón perdiendo un encuentro
  • Gana la fase de grupos y Sinner obtiene el título perdiendo dos partidos

Carlos Alcaraz habló del Big 3

En diálogo con Mundo Deportivo, en plena participación del ATP Finals, Carlos Alcaraz fue consultado por sus logros obtenidos y el español afirmó: “Puedo decir es que vamos por un camino correcto. Tener seis títulos de Grand Slam es algo increíble, que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien“.

Además, agregó: “Ahora toca seguir, toca seguir remando en la misma línea, toca seguir entrenando y trabajando de la misma forma e incluso mejor. Nadie conoce el futuro, es incierto, así que veremos a ver dentro de varios años cómo vamos”.

Carlos Alcaraz. (Foto: Getty).

Carlos Alcaraz. (Foto: Getty).

Respecto a sentarse en la mesa del Big 3, el murciano dijo: “No estoy ni cerca todavía. Ha habido jugadores increíbles, leyendas. En la mesa que ponemos por encima de todas están la de Roger Federer, la de Rafa Nadal y la de Novak Djokovic. Me gustaría comer en esa mesa, eso es cierto, es una motivación que tengo y me ayuda para mi carrera, pero todavía no estoy ni incluso cerca”.

DATOS CLAVE

  • Carlos Alcaraz se encuentra clasificado a semifinales en las ATP Finals de Turín.
  • El español comentó que tiene seis títulos de Grand Slam, lo que indica que va por buen camino.
  • Alcaraz afirmó que aún no está cerca de sentarse en la mesa del Big 3 (Federer, Nadal y Djokovic).
