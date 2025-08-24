Lo entrenó un argentino, recibió una sanción de 15 años por doping y Andy Murray lo humilló: “Tramposo, hasta nunca”

En los últimos años, el mundo del tenis se vio alterado por algunos casos de doping positivos, los más recientes que sobresalieron fueron los de Jannik Sinner e Iga Swiatek, sobre todo por el trato diferenciado que tuvieron en relación a situaciones como las que tuvo que vivir Simona Halep, por nombrar solamente un ejemplo. El italiano y la polaca solamente estuvieron sancionados por pocos meses. Quien se destacó en los últimos años por recibir una pena de 15 años fue Wayne Odesnik, tenista nacido en Sudáfrica, pero que representó a Estados Unidos.

La carrera de Wayne Odesnik, con un entrenador argentino de por medio

Wayne Odesnik nació en Sudáfrica el 21 de noviembre de 1985, aunque se formó en Estados Unidos y decidió representar a ese país en su rol de tenista profesional. Se insertó en el circuito en el año 2004 y recién para 2006 ganó sus primeros Futures y tuvo participación en eventos importantes. Ya en 2007 logró una gran victoria en el Masters 1000 de Canadá ante Ivan Ljubicic y luego cayó en segunda ronda.

Guillermo Cañas en 2010, ese año se retiró y se convirtió en entrenador. (Foto: Getty).

Mayormente compitió en el circuito Challenger en esos años. En 2010 tuvo como entrenador a Guillermo Cañas, quien había dejado la actividad ese mismo año. Lo que siguió después estuvo marcado por dos casos de doping y una suspensión histórica que sigue vigente, pese a que claramente no tiene intenciones de volver a competir.

El primer caso de doping

Entre 2007 y 2010, Waye Odesnik no tuvo grandísimos resultados, llegó a ser el número 77 del ranking, jugó una final en Houston a nivel ATP y en lo que respecta a Grand Slams, lo más destacados fue una tercera ronda en Roland Garros 2008. En 2010 pasó a ser noticia por algo extradeportivo al declararse culpable de ingresar a Australia con hormonas de crecimiento, aunque siempre negó haberlas consumido. Lo suspendieron por dos años, pero luego rebajaron la pena a un año.

Odesnik en 2010. (Foto: Getty).

Reincidencia y 15 años de sanción

En 2011 regresó al circuito y permaneció -sin grandes resultados- hasta 2015 cuando recibió una sanción de 15 años por ser reincidente en un caso de doping positivo. En esta oportunidad, la ITF lo sancionó por haber dado positivo en varios controles realizados entre diciembre de 2014 y enero de 2015, entre las drogas encontradas hubo esteroides. La ITF le impuso una sanción hasta el 30 de enero de 2030, cuando la misma se cumpla, Odesnik tendrá 45 años.

Wayne Odesnik en 2015, su último año como profesional. (Foto: Getty).

Andy Murray apuntó con Odesnik tras su segundo doping

Quien se manifestó de manera cruda a través de sus redes sociales luego de conocerse la sanción de 15 años de suspensión fue Andy Murray. El británico publicó un crudo mensaje: “Chau Wayne, hasta nunca. Es bueno para el tenis que él ya no sea parte de esto. No queremos esas cosas aquí. No me entra en la cabeza cómo pudo volver a caer en lo mismo. Lo triste es escuchar ‘Oh, he aprendido de mis errores, bla, bla bla’. Claramente estaba consumiendo algo y sacando ventaja de ello. Los tramposos hacen ver mal a todos los demás”.

Andy Murray en 2015. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Al menos en los últimos años se ha avanzado en la rigurosidad de los controles antidoping. Seguro no hace ninguna gracia que te despierten a las seis de la mañana para tomarte pruebas, pero si eso es lo que hace falta para separar a los tramposos, entonces encantado”.

El presente de Wayne Odesnik en el mundo inmobiliario

Una vez que fue sancionado por 15 años, Wayne Odesnik tuvo un cambio rotundo de vida. Es que tener que “jubilarse” a los 30 años no debe ser sencillo. Si bien tiene su cuenta de Instagram privada, en la descripción de la misma indica que es parte del proyecto inmobiliario llamado “NextGen Real Estate Group”. En la descripción de LinkedIn indica: “El futuro de los bienes raíces, agente inmobiliario de Texas, bienes raíces residenciales y comerciales, administración de propiedades, inversiones inmobiliarias, consultor inmobiliario”.

