Djokovic avanza en el US Open y hace historia: relegó a Federer en un récord y batió otro de longevidad

Además de tener una técnica brillante, a Novak Djokovic lo hace enorme su espíritu competitivo. A sus 38 años, habiendo ganado 24 títulos de Grand Slam y con joyas como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito, el serbio sigue con su sueño de conquistas un Major más. En este 2025 sacó a relucir su jerarquía en los cuatro torneos más importantes del año y en todos ellos se metió, al menos, entre los mejores ocho. El pasado domingo superó en sets corridos -6/3, 6/3 y 6/2- a Jan-Lennard Struff y avanzó a los cuartos de final del US Open, consiguiendo así dos impresionantes récords.
Nole rompió un récord de longevidad
Tras sellar su pase a los cuartos de final del US Open, Novak Djokovic se convirtió en el primer tenista en la Era Abierta en alcanzar dicha instancia en los cuatros Grand Slams en una misma temporada a los 38 años. Es realmente notorio como Nole sube su nivel en las grandes citas. Entre 2024 y en lo que va de 2025, el serbio tuvo algunas lesiones y a partir de entonces optó por armar su calendario de una manera distinta, donde solamente dice presente en grandes eventos y ni siquiera en todos ellos. De hecho, en los Masters 1000 previos al US Open ni siquiera se presentó.
Novak destronó a Roger Federer y se quedó con otro récord tras superar a Struff
Por otro lado, el haber superado a Struff y avanzado a cuartos de final del US Open lo ubican como el tenista que consiguió meterse entre los ocho mejores de los cuatro Grand Slam en una misma temporada por novena vez en su carrera, por lo que dejó atrás en la lista a Roger Federer, que lo había conseguido en ocho oportunidades. Tercero quedaron Rafael Nadal y Roy Emerson con cinco, mientras que el top 5 lo cierra Andy Murray con cuatro.
Nole y su clásico festejo del violín. (Foto: Getty).
Djokovic dio pistas sobre su futuro
Hace apenas unos días, Novak Djokovic volvió a hablar sobre un posible retiro. En conferencia de prensa, el serbio fue tajante: “Creo que fui bastante sincero en la rueda de prensa tras las semifinales de Wimbledon, di algunas pistas sobre lo que pasa por mi cabeza. Quiero decir que, por supuesto, ahora me hago más preguntas que nunca sobre cuánto tiempo quiero seguir a este nivel y cómo quiero enfocar mi calendario para prolongar mi carrera, porque realmente quiero seguir jugando. Sigo disfrutando compitiendo, puedo ser muy exigente conmigo mismo y con mi equipo, lo sé, pero sigo sintiendo que aún me queda juego, ya sabes, para jugar al más alto nivel”.
