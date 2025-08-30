Novak Djokovic, récord compartido en el US Open y pistas sobre su retiro: “Fui bastante sincero”

El sueño de Novak Djokovic sigue intacto: quiere ganar su título número 25 de Grand Slam en este US Open 2025. Si bien Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están a otro nivel, Nole tiene experiencia, es un jugador que nadie quiere enfrentar y ya está en los octavos de final. El pasado viernes sacó adelante un partido durísimo ante Cameron Norrie, a quien le ganó por 6/4, 6/7, 6/2 y 6/3. En la próxima ronda se verá las caras con el alemán Struff.

Nole analizó su victoria ante Norrie

En conferencia de prensa, el serbio analizó su triunfo ante Cameron Norrie: “Jugué bien, sobre todo en el tercer y cuarto set empecé a golpear la pelota con más fuerza. Y, sinceramente, me sorprendió gratamente el nivel de Norrie. Creo que jugó de forma muy agresiva. No estaba acostumbrado a jugar contra él, jugando tan cerca de la línea y golpeando la pelota muy pronto, sobre todo con el golpe de derecha”.

Además, agregó: “Este tipo de partidos y victorias siempre me dan la esperanza de poder llegar lejos, de poder desafiar a los mejores jugadores del mundo. En cuanto a cómo me siento, la verdad es que tengo altibajos. Sí, me frustra no poder sentirme al 100 % como lo he hecho durante más de 20 años”.

Pistas sobre su futuro

A sus 38 años, las consultas sobre un posible retiro cercano siempre aparecen y en esta oportunidad, el serbio volvió a tocar el tema y llenó de ilusión a los amantes del tenis: “Creo que fui bastante sincero en la rueda de prensa tras las semifinales de Wimbledon, di algunas pistas sobre lo que pasa por mi cabeza. Quiero decir que, por supuesto, ahora me hago más preguntas que nunca sobre cuánto tiempo quiero seguir a este nivel y cómo quiero enfocar mi calendario para prolongar mi carrera, porque realmente quiero seguir jugando. Sigo disfrutando compitiendo, puedo ser muy exigente conmigo mismo y con mi equipo, lo sé, pero sigo sintiendo que aún me queda juego, ya sabes, para jugar al más alto nivel”.

“Como he dicho varias veces, mientras siga sintiendo que ese nivel sigue vivo, sigue presente, siento que quiero seguir adelante. Quiero seguir esforzándome para ver si puedo tener otra oportunidad en un Grand Slam o en cualquier torneo importante. Y también disfrutar del apoyo y el cariño que he recibido en los últimos años, que ha sido increíble allá donde he ido, y realmente disfruto de esa sensación. Hay otras razones y motivaciones por las que sigo jugando”, completó Nole.

Récord compartido en este US Open

Novak Djokovic, junto a Adrian Mannarino y Jan-Lennard Struff avanzaron a la cuarta ronda del US Open 2025 y cortaron una racha de 43 años sin que haya tres jugadores mayores de 35 años en los octavos de final de un Grand Slam. La última vez había sido también en el US Open, pero de 1982. Cabe recordar que el serbio tiene 38 años, el francés tiene 37 y el alemán tiene 35.

