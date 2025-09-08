El drástico anuncio de Jannik Sinner tras la derrota con Carlos Alcaraz en la final del US Open: “A partir de ahora”

Ante casi 25 mil espectadores, Carlos Alcaraz conquistó su segundo US Open al vencer este domingo a Jannik Sinner en una imponente final que duró cuatro sets. El español sumó su sexto Grand Slam en un nuevo capítulo de esta rivalidad que promete marcar una época en el tenis.

Como si fuera poco, el de Murcia se posicionó como el nuevo líder del Ranking ATP con esta victoria. En consecuencia, el italiano dejó aquel lugar tras 65 semanas consecutivas como puntero.

En la conferencia de prensa posterior a la final, Sinner reconoció el nivel de juego de su rival este domingo y lo ponderó como tenista y contrincante: “Es un jugador distinto, no tiene debilidades claras, como sí tienen otros. Eso lo hace más complicado. Siento que sobre todo tenemos algo de historia, enfrentamientos directos, batallas diferentes. Creo que eso lo hace interesante”.

Luego, el italiano analizó cuáles fueron los puntos que lo llevaron a la derrota y, además de resaltar aspectos del juego de Alcaraz, adelantó que intentará implementarlos en sus próximos torneos: “Fui muy predecible hoy en la cancha. Ese es su estilo de juego, cambiar las cosas, ser impredecible. Depende de mí hacer cambios”.

“Voy a trabajar en eso, aunque implique perder algunos partidos, porque necesito salir de mi zona de confort. Trataré de ser menos predecible y convertirme en un mejor jugador. En general, la temporada ha sido increíble: cuatro finales de Grand Slam, dos títulos, dos finales perdidas. Son resultados muy buenos. Estoy contento y ahora intentaré terminar el año lo más fuerte posible”, se extendió Sinner.

Y continuó: “Todo requiere tiempo y paciencia. Tal vez pequeños cambios puedan marcar grandes diferencias. No creo que dependa solo de si te ponen a prueba o no. Depende de qué estilo de juego usas para llegar a ese punto. Soy un jugador muy sólido de fondo, un buen pegador, pero sé que tengo que agregar más cosas. Cambiaré algunos detalles del servicio, cosas pequeñas que pueden marcar diferencias grandes. Tengo ganas de volver a jugar este tipo de partidos. Algo nuevo es que ya no soy el número uno. Eso también cambia un poco lo que persigues”.

Así quedó el Ranking ATP tras la final de US Open

Carlos Alcaraz (España): 10.840 puntos Jannik Sinner (Italia): 10.780 puntos Alexander Zverev (Alemania): 5.930 puntos Novak Djokovic (Serbia): 4.830 puntos Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.675 puntos Ben Shelton (Estados Unidos): 4.280 puntos Jack Draper (Gran Bretaña): 3.690 puntos Álex de Miñaur (Australia): 3.545 puntos Lorenzo Musetti (Italia): 3.505 puntos Karen Khachanov (Rusia): 3.280 puntos

Lo que sigue en el calendario 2025

Tras la celebración de una nueva edición de US Open, el Circuito ATP se tomará descanso antes de retomar su calendario con dos ATP 250 en China en Chengdu y Hangzhou, desde el 17 de septiembre. En el medio se disputará la segunda ronda de la Copa Davis y, posteriormente, la tradicional Laver Cup, que enfrenta a los mejores tenistas de Europa ante los del Resto del Mundo.

