Fue top 5, tiene debilidad por Federer, estuvo en el Bailando y liquidó a un ex número 1 del mundo: “Irrespetuosa”

Checoslovaquia sacó a enormes tenistas en las últimas décadas, entre los hombres se lucieron Ivan Lendl, Tomas Berdych o Jiri Novak por poner algunos ejemplos, mientras que entre las mujeres Martina Navratilova -aunque luego representó a Estados Unidos, Jana Novotna, Helena Sukova, Barbora Krejcikova o Daniela Hantuchova, por nombrar a algunas de las mejores de los últimos tiempos.

Daniela Hantuchova nació en Propad, Checoslovaquia, en el año 1983 y cuando el país se dividió, pasó a representar a Eslovaquia. Comenzó a jugar al tenis gracias a su abuela Helena, quien tuvo grandes resultados a nivel nacional. Su inserción en el circuito de la WTA fue en el año 1999 y no tardó mucho tiempo en dejar marcado a fuego su nombre.

Hantuchova en 2002. (Foto: Getty).

La gran carrera de Hantuchova en individuales

A los 16 años se inició como profesional en el año 1999 y, tras un lógico periodo de adaptación, en 2002 conquistó su primer título en individuales: fue nada más y nada menos que en Indian Wells. En 2003 alcanzó el mejor ranking de su carrera que fue el puesto número 5, en 2007 repitió en Indian Wells, también fue campeona en Lins y se consolidó como una de las jugadoras más peligrosas del tour.

Daniel Hantuchova en 2005. (Foto: Getty).

Ya para 2011 volvió a ganar un título, fue en Tailandia, donde repetiría en 2012 y en 2015. En total consiguió siete títulos a nivel WTA. En lo que resta a Grand Slams, su mejor actuación fue en el Abierto de Australia en el año 2008 cuando llegó a semifinales.

Daniel en 2007, uno delos mejores años de su carrera. (Foto: Getty).

Brillante trayectoria en dobles

En paralelo a un muy buen andar en individuales, Daniela Hantuchova se destacó en dobles, tanto en el femenino -donde conformó una gran pareja con la japonesa Ai Sugiyama, aunque también consiguió títulos con Arantxa Sánchez Vicario, Bovina, Myskina y Radwanska, entre otras. En dicha modalidad obtuvo nueve títulos y jugó tres finales de Grand Slam, con derrotas en todas ellas.

Ai Sugiyama y Daniela Hantuchova tras perder la final del Abierto de Australia 2009 ante las hermanas Williams. (Foto: Getty).

En lo que respecta al dobles mixto, Daniela Hantuchova ganó nada más y nada menos que cuatro títulos de Grand Slam: fue campeona de Wimbledon en 2001 junto a Leos Firedl, del Abierto de Australia de 2002 en pareja con Kevin Ullyett, de Roland Garros en 2005 junto a Fabrice Santoro y del US Open 2005 con Mahesh BuBhupathi.

Debilidad por Roger Federer

En 2019, Daniela Hantuchova habló de Roger Federer con gran emoción: “A veces lloro cuando veo a Roger ganando. Cada persona en este mundo solo quiere que le vaya bien donde sea que vaya y haga lo que haga. Todos pueden relacionarse con él y todos se emocionan cuando lo ven jugar. Creo que para todos los jugadores, especialmente en mi generación, fue realmente un privilegio jugar en la misma época”.

Daniela Hantuchova en 2010. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Él ha estado haciendo toda la historia, por supuesto, Rafa Nadal y Novak Djokovic también. Hay algo sobre este chico. Cada vez que ingresa al torneo puedes sentir su carisma y aura. Le tengo mucho respeto, no solo como jugador, sino que su comportamiento fuera de la cancha es aún más espectacular“.

Críticas a Naomi Osaka

En 2021, Naomi Osaka atravesó un problema de salud mental y tuvo una actitud pocas veces vista en una conferencia de prensa en la que se la pasó llorando. En ese entonces, Daniela Hantuchova dialogó con Tennis365 y apuntó con dureza contra la ex número 1 del mundo: “Las ruedas de prensa son parte del trabajo de una tenista. Por este tipo de cosas somos deportistas profesionales.

Hantuchova en 2018 tras su retiro. (Foto: Getty).

“Es una auténtica falta de respeto lo que hace con los torneos, especialmente ahora en los tiempos en los que estamos, donde todos hacen lo máximo para que el certamen siga hacia adelante con esto de la pandemia. Lo mínimo que puedes hacer como deportista profesional en cualquier deporte es presentarte a una conferencia de prensa. No es complicado sentarte durante media hora a hablar sobre el deporte que amas”, completó Hantuchova.

Hantuchova en 2024. (Foto: Getty).

Su vida después del tenis

Hantuchova dejó la actividad profesional en el año 2017 y desde entonces siguió vinculada al mundo del tenis. Pero antes de enfocarse en eso, en la segunda mitad de 2017 participó del Bailando con las Estrellas, el reality de baile que es popular en el mundo entero.

Por otro lado, Daniela Hantuchova también se afianzó como comentarista, trabajo que sigue realizando hasta los días que corren e inclusive forma parte de la directiva del Mutua Madrid Open, el certamen que se desarrolla en la capital española donde la eslovaca oficia como nexo entre los jugadores y las autoridades del torneo.

Daniela Hantuchova en Wimbledon 2024 trabajando para BBC Sport. (Foto: @danielahantuchova).

