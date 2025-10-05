Mientras Jannik Sinner se retiró en Shanghái, la buena noticia que recibió Carlos Alcaraz como número 1 del mundo

Este domingo el mundo del tenis recibió una inesperada noticia: Jannik Sinner se retiró del Masters 1000 de Shanghái. En medio del encuentro ante Tallon Griekspoor, el italiano se vio obligado a abandonar la cancha por una lesión que se sumó al agotamiento ocasionado por el sofocante calor. Incluso, las imágenes del momento son escalofriantes y no hacen más que reflejar lo que ocurrió.

Corría el tercer set cuando el Zorro tuvo que dar por terminado el partido antes de tiempo. Tras haber ganado el primero 7-6 (3) y perdido el segundo 5-7, el parcial del tercero iba 3-2 a favor del neerlandés, pero llegó el instante en cuestión. Prácticamente sin poder trasladarse por cuenta propia, el talentoso se fue hacia su sector de descanso y pocos segundos más tarde anunció su abandono.

Tal como muestran las imágenes, Sinner tuvo que ser ayudado por el fisioterapeuta para poder retirarse de la cancha. Por una lesión en el muslo derecho, cortó su participación en el Masters 1000 de Shanghái mucho antes de lo esperado. Es que estaba en disputa la ronda de 32 (dieciseisavos de final) y estaba defendiendo el título conseguido en la edición del 2024.

Tweet placeholder

Si bien el retiro se debió específicamente a la cuestión física en la pierna que le impidió continuar en la cancha con total normalidad, también hay que marcar otro factor que agudizó este problema: el calor. Las altas temperaturas en la reconocida ciudad de China se convirtieron en un enemigo para los tenistas que buscan demostrar su mejor versión sobre la pista de este torneo.

Alcaraz, beneficiado por el retiro de Sinner

Carlos Alcaraz es el actual número uno del mundo y atraviesa uno de sus mejores momentos desde que irrumpió en el deporte hace algunos pocos años atrás. Desde hace semanas volvió a recuperar la cima del ranking ATP y su presente indica que así será durante un buen lapso de tiempo, que pareciera ser cada vez más extenso. Y encima ahora recibió una gran noticia para eso…

Publicidad

Publicidad

Es que el español, ante la reciente lesión y abandono de Jannik, se vio beneficiado. Esto se debe a que Sinner defendía 1.000 puntos en Shanghái y no podrá volver a sumarlos para mantener su puntaje. Por ese motivo, el nacido en Murcia bien sabe que, salvo un hecho catastrófico, es casi imposible que deje de ser el número uno del mundo en lo que resta de la temporada.

Carlos Alcaraz, tenista español y actual número uno del mundo. (Getty Images)

Así las cosas, debido a la sorpresiva baja del italiano en la importante competición asiática, el español recibió una gran noticia para mantener su estatus en lo más alto. Al mismo tiempo, es una muestra más de la rivalidad entre los dos mejores del mundo en la actualidad y que, lejos de terminarse prontamente, le asegura al deporte que continuará durante un buen lapso de tiempo.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones