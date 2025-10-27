Es tendencia:
Daniela Hantuchova eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Lloro cuando lo veo”

La eslovaca, ex número 5 del mundo en el ranking de la WTA se metió en la discusión y no dudó a la hora de elegir al mejor del Big 3.

Por Lautaro Toschi

Daniela Hantuchova
© GettyDaniela Hantuchova

Durante prácticamente las dos primeros décadas del 2000, Daniela Hantuchova fue una de las tenistas más destacadas y consolidadas del circuito de la WTA. Si bien es cierto que el ritmo en ese entonces lo marcaron Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova, Justine Henin, Kim Clijsters y Svetlana Kuznetsova, entre otras, la eslovaca supo hacerse un lugar, fue número 5 del ranking de la WTA en individuales y jugó tres finales -perdió todas- de Grand Slam en dobles, por lo que su trayectoria fue más que positiva.

Daniela Hantuchova se desempeñó como profesional entre 1999 y 2017. Una vez que se retiró siguió vinculada al mundo del tenis en su rol de comentarista y también como parte de la comisión directiva del Mutua Open de Madrid, uno de los torneos más importantes del circuito.

¿Quién es el mejor tenista de la historia para Daniela Hantuchova?

En 2019, Daniela Hantuchova habló de Roger Federer -cuando este todavía seguía en actividad- con gran emoción: “A veces lloro cuando veo a Roger ganando. Cada persona en este mundo solo quiere que le vaya bien donde sea que vaya y haga lo que haga. Todos pueden relacionarse con él y todos se emocionan cuando lo ven jugar. Creo que para todos los jugadores, especialmente en mi generación, fue realmente un privilegio jugar en la misma época”.

Daniela Hantuchova en 2014. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Él hizo historia, por supuesto, Rafa Nadal y Novak Djokovic también. Hay algo sobre este Roger, cada vez que ingresa al torneo puedes sentir su carisma y aura. Le tengo mucho respeto, no solo como jugador, sino que su comportamiento fuera de la cancha es aún más espectacular“.

DATOS CLAVE

  • Daniela Hantuchova fue número 5 del ranking WTA y jugó tres finales de Grand Slam en dobles.
  • La tenista eslovaca compitió profesionalmente entre 1999 y 2017 en el circuito WTA y eligió a Roger Federer como el mejor tenista de la historia.
  • Hantuchova se desempeña como comentarista y directiva del Mutua Open de Madrid tras su retiro.
