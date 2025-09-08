Fue top 5, su padre la maltrató, sufrió bullying por su estado físico y estuvo a punto de tomar la peor decisión: “Casi me tiro del balcón”

En los Balcanes hay una gran cultura tenística. Sin ir más lejos, Novak Djokovic es originario de esa parte del mundo, pero hay un sinfín de enormes jugadores que nacieron allí, tanto cuando existía Yugoslavia como cuando se separó, a comienzos de la década del 90. Una de las jugadoras más destacadas de comienzos de los 2000 originarias de esa región es Jelena Dokic, quien se hizo profesional en 1998 y a partir de ese entonces comenzó a representar a Australia.

Una dura infancia, con la presión su padre

Jelena Dokic nació en Osijek, actual territorio de Croacia, en el año 1983, cuando era Yugoslavia. Por aquellos años, hubo diversos conflictos bélicos en esa parte del mundo y Dokic no la pasó nada bien. La familia tuvo que huir, así y todo, en ese contexto, Jelena comenzó a jugar al tenis, siempre bajo la atenta mirada de Damir, su padre, quien terminaría siendo una figura nefasta para su carrera y su vida.

La gran carrera tenística de Jelena Dokic

Luego de destacarse en la etapa de juveniles, para 1998 se convirtió en profesional y a partir de allí obtuvo la ciudadanía australiana y comenzó a representar a ese país, de hecho, lo hizo en los Juegos Olímpicos de Sídney. Para el año 2000, Dokic alcanzó las semifinales de Wimbledon y allí caería ante Lindsay Davenport. Un año más tarde conseguiría sus primeros títulos a nivel WTA -fueron tres-, en 2002 repetiría la misma cantidad y además alcanzaría su mejor puesto en el ranking: el número 4. Luego tendría altibajos en su trayectoria, en 2011 obtendría su último título y en 2014 dejaría la actividad profesional.

Dokic en la semifinal de Wimbledon 2000. (Foto: Getty).

Abuso físico y psicológico por parte de su padre

No fue una vida sencilla que la tuvo Jelena Dokic, especialmente por el oscuro vínculo que tuvo con su padre, quien la maltrató en reiteradas oportunidades, inclusive muchas veces delante de sus compañeras de circuito. En 2017, relató algunos abusos por parte de Damir -su papá- en su libro Unbreakble: “La gente vio cómo era mi padre, cómo se comportaba, todos conocemos los incidentes de Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia. Y basándote solo en eso, pensarías que algunas personas podrían haberse acercado para preguntarme cómo estaba. Una palabra amable hubiera sido suficiente, pero no sucedió”.

Además, relató el calvario que vivió en 1999, cuando tenía 16 años y en primera ronda de Wimbledon cayó ante Martina Hingis: “Después del partido mi padre pensó que yo era una vergüenza y no me permitió volver al hotel. Tuve que quedarme en Wimbledon en el salón de jugadores esa tarde y esa noche e intentar dormir allí. Me escondí esperando que nadie me fuera a encontrar, pero los limpiadores lo hicieron a las 11 de la noche. Tuve que buscar otro lugar donde dormir por la noche, sin dinero, sin tarjeta de crédito, nada”.

Damir Dokic, de barba. (Foto: Getty).

Cabe destacar que Damir Dokic -fallecido en 2025- tuvo varios escándalos, entre ellos en 2002 cuando agredió a un periodista, también 2009 cuando fue detenido por amenazar con una granada en la mano al embajador australiano en Serbia. También hay que resaltar que Jelena optó por cortar el vínculo con él varios años antes de su fallecimiento.

Su historia en dos libros

Jelena Dokic tuvo mucho para sacarse de encima. A lo largo de su vida cargó con mochilas pesadas. Su infancia no fue sencilla, su carrera pudo haber sido hermosa, pero tener un padre violento tan presente hizo que sea un calvario, la presión por siempre ser perfecta la terminó por romper por dentro. Encontró en la escritura la manera de expresarse y sanar, así fue que en 2017 publicó Unbreakable (irrompible) y en 2024 Fearless: Finding the Power to Thrive (Sin miedo: Encontrar el poder para prosperar).

Dokic y Clijsters en 2002. (Foto: Getty).

Intento de suicidio

En el año 2022, Jelena Dokic compartió un crudo momento que vivió: “28.04.2022. Casi me tiro del balcón del piso 26 y me quito la vida. Nunca olvidaré el día. Todo está borroso. Todo está oscuro. Sin tono, sin imagen, nada tiene sentido… solo lágrimas, tristeza, depresión, ansiedad y dolor. Los últimos seis meses han sido duros. Ha sido un llanto constante en todas partes”.

“Desde esconderme en el baño cuando estoy en el trabajo para secarme las lágrimas para que nadie lo vea hasta el llanto imparable en casa entre mis cuatro paredes ha sido insoportable. Los sentimientos constantes de tristeza y dolor simplemente no desaparecen y mi vida se ha hecho añicos. Me culpo a mí misma, no creo que sea digna de amar y tengo miedo”, agregó Jelena.

“También sé que todavía tengo muchas cosas por las que estar agradecida y luego empiezo a odiarme a mí misma porque al sentirme así siento que no estoy agradecida porque no debo estarlo ya que quiero terminar con todo. Un círculo vicioso en mi cabeza. El resultado: casi saltando desde mi balcón del piso 26 el 28 de abril. Nunca olvidaré el día, solo quería que el dolor y el sufrimiento se detuvieran”, continuó el relato la ex tenista.

Jelena Dokic entrevista a Collins en el Abierto de Australia 2022. (Foto: Getty).

“Me saqué del borde, ni siquiera sé cómo logré hacerlo. Obtener ayuda profesional me salvó la vida. Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierta, honesta y vulnerable con todos ustedes y creo profundamente en el poder de compartir nuestras historias para ayudarnos a superar las cosas y ayudarnos unos a otros”, concluyó.

Indignación por el bullying recibido

A comienzos de 2023, luego de pasar un duro momento a nivel personal, Jelena Dokic sufrió acoso a través de las redes sociales. Escudados en el anonimato y la cobardía detrás de un teclado, fueron muchas personas las que comentaron que tenía sobrepeso, que no se veía bien y cuestiones que nada deberían importarle a las personas, pero que lamentablemente están a la orden del día.

Dokic fue lapidaria en su descargo contra aquellos que se burlaron de ella por cuestiones físicas: “Repugnante. La gente debería avergonzarse. El comentario más común es: ‘¿Qué le ha pasado, es tan grande?’. Te diré lo que pasó, estoy encontrando una manera de sobrevivir y luchar. Y realmente no importa lo que estoy haciendo y lo que pasó porque el tamaño no debería importar. La bondad y ser una buena persona importa. Aquellos de ustedes que abusan de mí y de los demás, claramente no lo son. Lo que importa es su abuso en línea, bullying y ‘fat shaming’. Eso es lo que importa porque aquellos de ustedes que lo hacen son simplemente personas malvadas, agresivas, malas e ignorantes”.

Todd Woodbridge, Jelena Dokic, Aryna Sabalenka y Jannik Sinner en el Abierto de Australia 2025. (Foto: Getty).

Su presente

Afortunadamente, el presente de Jelena Dokic es mucho más positivo que el de hace algunos años. Actualmente, trabaja en los medios, más precisamente en Channel 9 de Australia, que es quien tiene los derechos del Abierto de Australia. De hecho, es habitual verla en el primer Grand Slam del año realizando entrevistas a los jugadores luego de los partidos, tanto en cancha como también en el set que arma el canal en el complejo. Sin ir más lejos, en este 2025 se hizo viral por hacer bailar a Aryna Sabalenka,

Jelena Dokic en 2025. (Foto: Getty).

