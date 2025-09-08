Carlos Alcaraz superó a Nadal y amplió la distancia con Federer y Djokovic en un imponente récord

No quedan dudas que Carlos Alcaraz es un jugador netamente emocional. Más allá de su extraordinaria técnica, su físico privilegiado y su inteligencia a la hora de jugar, el murciano depende mucho de sus sensaciones y emociones. En 2024, en esta misma etapa del circuito estaba extenuado mentalmente y por eso tuvo un rendimiento flojo y con altibajos, en este 2025 la situación es completamente diferente: pareciera ser imbatible. El pasado domingo derrotó a Jannik Sinner por 6/2, 3/6, 6/1 y 6/4 para convertirse en campeón del US Open, sumar su sexto Grand Slam y volver a ser número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están marcando una época. El español apenas tiene 22 años y ya cuenta con seis títulos de Grand Slam, mientras que el italiano tiene 24 y son cuatro los Majors que suma. Una clara muestra que están uno o dos escalones por encima del resto del top 10 es que en este 2025, tres de las cuatro finales de Grand Slam las disputaron entre ellos: en Roland Garros y US Open se impuso el español, mientras que en Wimbledon lo hizo el italiano.

Carlos superó a Rafa y estiró diferencias con Roger y Nole

Tras consagrarse campeón del US Open 2025, Carlos Alcaraz acumuló su sexto título de Grand Slam -tiene 2 US Open, 2 Roland Garros y 2 Wimbledon- a los 22 años, 4 meses y 2 días. Lo llamativo es que a esa misma edad ninguno de los miembros del Big 3 tenía esa cantidad. Rafael Nadal había ganado cinco Majors, Federer uno y Djokovic también uno.

Federer tras ganar Wimbledon en 2003. (Foto: Getty).

A sus 22 años y 2 meses, Rafa ya tenía cuatro títulos en Roland Garros y uno en Wimbledon, por su parte, Roger había ganado Wimbledon en 2003, mientras que Djokovic había hecho lo propio en el Abierto de Australia de 2008. Esta estadística no quiere decir que Carlitos terminará su carrera con más Grand Slams que el Big 3, ya que todavía le quedan muchos años de trayectoria y muchas cosas pueden pasar, pero sí que es un fuera de serie y que está dispuesto a pelear por eso. Herramientas tiene: es sumamente competitivo, tenis le sobra y además es muy bueno en todas las superficies.

