Ganó 31 títulos, dos Grand Slams y fue top 3, dejó la actividad 18 meses y propuso un cambio histórico para el tenis: “El espectáculo mejoraría”

Una de las grandes tenistas de los últimos años, dice adiós. Es que Petra Kvitová anunció su retiro como profesional y su último desempeño sobre la pista será en el US Open 2025. Sin embargo, la campeona de dos Grand Slams adelantó qué modificación quiere llevar a cabo en el deporte en los próximos años y que automáticamente tendría tal impacto que “el espectáculo mejoraría”.

En una de las canchas ubicadas en Nueva York, la nacida en República Checa vivirá su último baile. El lunes se enfrentará a la francesa Diane Parry por la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. ¿Su intención? Despedirse con un gran desempeño en la reconocida competencia, pero bien sabe que ese día podría abandonar la raqueta de manera definitiva.

La ganadora de Wimbledon en 2011 y 2014 aprovechó la conferencia de prensa en las instalaciones neoyorkinas para dejar un mensaje con vistas hacia el futuro. “Si pudiera cambiar una sola cosa del tenis, sería no viajar tanto. Es muy desafiante, y creo que el espectáculo mejoraría si no viajáramos tanto“, expresó de forma contundente la campeona de WTA Finals en 2011.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la europea que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, amplió su discurso al respecto de este cambio. “No se pueden imaginar lo difícil que es encadenar viajes durante todo el año, despertarse en hoteles sin recordar a veces dónde estás y pasar tanto tiempo en aeropuertos”, manifestó.

Petra Kvitova, tenista de República Checa que se consagró campeona de Wimbledon en 2014. (Getty Images)

Vale destacar que Kvitová no jugó durante todo 2024 y recién volvió a las canchas en febrero de 2025, debido al embarazo que transitó y el posterior nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, hace algunas semanas y solo unos meses después de volver a la acción, a través de un posteo en su cuenta personal de Instagram anunció su retiro tras participar en este US Open.

Publicidad

Publicidad

Kvitová anunció su retiro luego del US Open 2025

Sin lugar a alguna especulación de arrepentirse, Kvitová reveló: “Tengo claro que ha llegado el momento de decir adiós. Ya ha habido suficiente tenis en mi vida, pero lo voy a echar mucho de menos. Pocos segundos después, añadió: “Este deporte me lo ha dado todo, me siento muy afortunada por haber experimentado cosas que la mayoría de gente en el mundo no puede imaginar”.

Además, confesó los momentos que debió atravesar durante su carrera y contó: “Ser protagonista en un estadio lleno, luchar contra los altibajos que se dan en un partido, superarme a mí misma…”. Para cerrar sus declaraciones, Petra sostuvo: “Han sido años impresionantes, voy a amar este deporte siempre. Quiero mantenerme ligada al tenis, pero no como entrenadora”.

ver también Novak Djokovic comparó la rivalidad de Sinner y Alcaraz con la de Nadal y Federer y reveló quién ocupará su lugar en el nuevo Big Three: “Me identifico”