Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Ganó 31 títulos, dos Grand Slams y fue top 3, dejó la actividad 18 meses y propuso un cambio histórico para el tenis: “El espectáculo mejoraría”

La medallista olímpica anunció su retiro en el US Open y también aprovechó para proponer una drástica modificación en el deporte.

Por Nahuel De Hoz

Petra Kvitová, tenista checa que conquistó dos Grand Slams y está próxima a retirarse.
© GettyPetra Kvitová, tenista checa que conquistó dos Grand Slams y está próxima a retirarse.

Una de las grandes tenistas de los últimos años, dice adiós. Es que Petra Kvitová anunció su retiro como profesional y su último desempeño sobre la pista será en el US Open 2025. Sin embargo, la campeona de dos Grand Slams adelantó qué modificación quiere llevar a cabo en el deporte en los próximos años y que automáticamente tendría tal impacto que “el espectáculo mejoraría”.

En una de las canchas ubicadas en Nueva York, la nacida en República Checa vivirá su último baile. El lunes se enfrentará a la francesa Diane Parry por la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. ¿Su intención? Despedirse con un gran desempeño en la reconocida competencia, pero bien sabe que ese día podría abandonar la raqueta de manera definitiva.

La ganadora de Wimbledon en 2011 y 2014 aprovechó la conferencia de prensa en las instalaciones neoyorkinas para dejar un mensaje con vistas hacia el futuro. “Si pudiera cambiar una sola cosa del tenis, sería no viajar tanto. Es muy desafiante, y creo que el espectáculo mejoraría si no viajáramos tanto“, expresó de forma contundente la campeona de WTA Finals en 2011.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la europea que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, amplió su discurso al respecto de este cambio. “No se pueden imaginar lo difícil que es encadenar viajes durante todo el año, despertarse en hoteles sin recordar a veces dónde estás y pasar tanto tiempo en aeropuertos”, manifestó.

Petra Kvitova, tenista de República Checa que se consagró campeona de Wimbledon en 2014. (Getty Images)

Petra Kvitova, tenista de República Checa que se consagró campeona de Wimbledon en 2014. (Getty Images)

Vale destacar que Kvitová no jugó durante todo 2024 y recién volvió a las canchas en febrero de 2025, debido al embarazo que transitó y el posterior nacimiento de su primer hijo. Sin embargo, hace algunas semanas y solo unos meses después de volver a la acción, a través de un posteo en su cuenta personal de Instagram anunció su retiro tras participar en este US Open.

Publicidad

Kvitová anunció su retiro luego del US Open 2025

Sin lugar a alguna especulación de arrepentirse, Kvitová reveló: “Tengo claro que ha llegado el momento de decir adiós. Ya ha habido suficiente tenis en mi vida, pero lo voy a echar mucho de menos. Pocos segundos después, añadió: “Este deporte me lo ha dado todo, me siento muy afortunada por haber experimentado cosas que la mayoría de gente en el mundo no puede imaginar”.

Además, confesó los momentos que debió atravesar durante su carrera y contó: “Ser protagonista en un estadio lleno, luchar contra los altibajos que se dan en un partido, superarme a mí misma…”. Para cerrar sus declaraciones, Petra sostuvo: “Han sido años impresionantes, voy a amar este deporte siempre. Quiero mantenerme ligada al tenis, pero no como entrenadora”.

Novak Djokovic comparó la rivalidad de Sinner y Alcaraz con la de Nadal y Federer y reveló quién ocupará su lugar en el nuevo Big Three: “Me identifico”

ver también

Novak Djokovic comparó la rivalidad de Sinner y Alcaraz con la de Nadal y Federer y reveló quién ocupará su lugar en el nuevo Big Three: “Me identifico”

Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Franco Mastantuono con Mbappé

ver también

Xabi Alonso solo necesitó dos palabras para comparar a Franco Mastantuono con Mbappé

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La Inteligencia Artificial predijo al campeón del US Open 2025 entre Sinner, Alcaraz y Djokovic
Tenis

La Inteligencia Artificial predijo al campeón del US Open 2025 entre Sinner, Alcaraz y Djokovic

Lidió con problemas de salud mental, remontó un partido vibrante y se metió por primera vez en el cuadro principal del US Open
Tenis

Lidió con problemas de salud mental, remontó un partido vibrante y se metió por primera vez en el cuadro principal del US Open

Se sorteó el cuadro principal del US Open 2025: rivales confirmados para Djokovic, Sinner y Alcaraz
Tenis

Se sorteó el cuadro principal del US Open 2025: rivales confirmados para Djokovic, Sinner y Alcaraz

Nadie lo tenía en los planes de Scaloni: el puesto que lo preocupa de la Selección para el Mundial tiene un nuevo candidato
Selección Argentina

Nadie lo tenía en los planes de Scaloni: el puesto que lo preocupa de la Selección para el Mundial tiene un nuevo candidato

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo