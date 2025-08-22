Es tendencia:
Novak Djokovic comparó la rivalidad de Sinner y Alcaraz con la de Nadal y Federer y reveló quién ocupará su lugar en el nuevo Big Three: “Me identifico”

El tenista serbio rompió el silencio sobre los mejores de la actualidad y sorprendió con dos candidatos que podrían frenar este dominio.

Por Nahuel De Hoz

Novak Djokovic, tenista serbio y máximo ganador de Grand Slams, Rafael Nadal, Roger Federer, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. (Fotos: Getty)
Si hay una palabra autorizada para hablar del tenis, sin dudas que es la de Novak Djokovic. El serbio es el máximo ganador de torneos de Grand Slam y ahora volvió a estar en el centro de la escena debido a que rompió el silencio sobre los mejores competidores de la actualidad. No solo los comparó con Rafael Nadal y Roger Federer, sino que también adelantó quiénes componen el nuevo Big Three.

El ex número uno del mundo se encargó de enaltecer la nueva pica que nació entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, donde ambos buscan dominar la era. Además de elogiarlos por sus desempeños recientes, el oriundo de Belgrado los considera los emblemas de esta nueva generación, pero además reveló los dos tenistas que podrían competirles en un futuro inmediato.

Es que, en referencia a los dos que se adueñaron de los títulos más importantes del circuito, Nole manifestó: “Su rivalidad es, sin duda, la mejor que tenemos en este momento, y parece que va a seguir así durante algún tiempo”. Sin embargo, inmediatamente resaltó: “Hay otros jugadores jóvenes que sin duda les van a desafiar, y esperemos que alguien pueda entrar en la batalla”.

Sin temor a nombrar sus candidatos a entrar en este grupo selecto, Djokovic expresó: “Holger Rune estaba ahí, tiene altibajos, y Joao Fonseca“. Y luego añadió: “Hay jugadores que pueden ocupar el puesto de Djoker, el tercer puesto. Me identifico con el tercer jugador, porque yo estuve en esa situación con Federer y Nadal. Quiero ver a un tercer jugador entrar“.

Joao Fonseca y Holger Rune, tenistas brasileño y danés, elogiados por Novak Djokovic. (Fotos: Getty Images)

Tras esas sorpresivas declaraciones, Novak volvió a referirse positivamente a Sinner y Alcaraz. “Lo que han logrado en los últimos dos años es extraordinario para ambos jugadores. En particular, este año, las finales que les hemos visto disputar en Roland Garros, Wimbledon y algunos otros torneos son simplemente increíbles para nuestro deporte”, sostuvo el astro de 38 años.

Para cerrar sus frases elogiosas para con el español y el italiano, Nole los destacó incluso incluyendo otras disciplinas ajenas al tenis, lo que marca su clara postura al respecto. “En el panorama deportivo mundial, este tipo de encuentros y rivalidades son los que más entusiasman al público”, deslizó. Y para culminar sus palabras, el multicampeón confesó: “Su rivalidad es increíble“.

LONDON, ENGLAND – JULY 08: Novak Djokovic (Getty Images)

El cambio de mentalidad de Novak Djokovic

En la misma conferencia de prensa que mencionó lo destacado anteriormente, también contó su drástico cambio de mentalidad. Lejos de aquel competidor y ganador nato, Djokovic reveló: “No busco el ranking, ni acumulo puntos, ni defiendo nada, etcétera. Simplemente ya no pienso en ello. Lo importante es dónde encuentro la motivación y la alegría”.

