Ganó dos Grand Slams, fue top 3, se rebeló contra el gobierno de su país y sufrió la presión de su familia: “Odié mucho al tenis”

En la actualidad, el tenis asiático femenino está muy bien representado por Naomi Osaka, la japonesa que acumula cuatro títulos de Grand Slam y recientemente regresó al top 20 luego de un tiempo largo. Pero antes de la japonesa, hubo una jugadora china que fue furor: Li Na, quien supo conseguir dos Majors –Roland Garros y el Abierto de Australia- y ser la número 2 del mundo en el ranking de la WTA. Li Na no tuvo una vida sencilla y fueron varios los escándalos de los que formó parte directa o indirectamente.

Los inicios de Li Na, del bádminton al tenis con la presión de su familia

Li Na nació el 26 de febrero de 1982 en Wuhan, China. Sus padres estuvieron muy presentes en los primeros años de su vida y en la toma de decisiones en lo que respecta al deporte. Se formó en el bádminton, pero luego cambió al tenis y aprendió a disfrutarlo de grande. De hecho, hace algunos años relató cómo sufrió la presión de su familia al respecto: “Mi nombre es Li Na, de China, un lugar donde Li Na resulta un nombre de lo más común. Lo cierto es que yo no elegí esto, comencé a jugar a tenis cuando tenía ocho años porque mi madre así lo decidió, de hecho, durante ese tiempo odié mucho el tenis porque no me dejaba tiempo para jugar con mis compañeros en la escuela”.

“Con el paso del tiempo comencé a disfrutarlo, descubriendo que era un deporte increíble. El tenis me ha llevado por todo el mundo, explorando diferentes países gracias a llevar una raqueta en la mano. En el futuro haré todo lo posible para inspirar y ayudar a más jugadores jóvenes con la esperanza de que ellos también puedan disfrutar de este increíble deporte”, completó Li Na.

Li Na y los problemas con el equipo nacional

A los 15 años, Li Na se sumó al equipo chino de tenis, dos años más tarde se convirtió en profesional y para 2002 –a los 20 años- decidió dejarlo. Esa decisión le trajo problemas. En China, el gobierno tiene gran influencia sobre el deporte y el armado de los equipos de las diversas disciplinas. En su momento, la determinación de Li Na despertó cierto revuelo, pero no sería el último ya que años más tarde se rebelaría contra el método distributivo del dinero obtenido en premios.

Una relación complicada con su marido/entrenador y nuevo conflicto con el gobierno chino

Li Na había dejado el equipo nacional en 2002 por dos motivos: no estaba de acuerdo con ese modelo y además quería estudiar en la universidad, lo cual hizo y se recibió de periodista en 2009. Pero antes de obtener ese título, Li Na tuvo un segundo ciclo en el equipo nacional, fue entre 2004 y 2006 cuando decidió casarse con Jian Shan, a quien eligió como entrenador e hizo que deba tomar una decisión que traería polémica con el gobierno de su país.

Es que el China, los tenistas debían ceder el 65% de sus ganancias al gobierno, por otro lado, no eran libres de elegir sus equipos de trabajo, pero Li Na no estaba nada conforme con eso y, luego de arduas negociaciones, logró romper con ese esquema en lo que se conoció popularmente como “Fly alone” (volar en soledad). Li Na podía elegir su equipo y debía dar el 12% de sus ganancias. Una vez que logró salir del clásico sistema chino, Li Na afirmó: “Pude aprovechar ambos sistemas. Crecí bajo el sistema deportivo tradicional chino. Después de conseguir algunos logros en competencias internacionales ahora debo tener mi propio equipo”.

La relación laboral con su marido no duró muchos años y la propia Li Na reveló los motivos: “Pasábamos 24 horas juntos, dentro y fuera de la cancha. Necesitábamos un descanso. No es fácil conciliar ser marido y entrenador. Nos gritábamos tanto que en China llegaron a decir que nos habíamos divorciado porque siempre nos veían discutiendo”.

Una trayectoria brillante

Li Na se convirtió en profesional en 1999 y durante unos años se estuvo adaptando al circuito mientras sorteaba algunos problemas con el gobierno de su país, también comenzó a estudiar, pero para 2004 hizo historia al ser la primera jugadora asiática en ganar un título WTA, fue Guangzhou. Obtendría el segundo recién en Gold Coast -Australia- en 2008, mientras que en 2010 daría un gran golpe en su carrera al superar a María Sharapova en la final de Birmingham, certamen disputado en césped, demostrando que se adaptaba muy bien a todas las superficies.

En 2011 comenzó de gran manera al ser campeona en Sídney ante Kim Clijsters, pero sin duda su gran logro fue en Roland Garros, donde le ganó la final a Francesca Schiavone y se convirtió en la primera jugadora asiática en ser campeona de Grand Slam. Continuaría en la elite en los próximos años: en 2012 conquistó, en 2013 Shenzhen, en 2014 repetiría el mismo título y unas semanas más tarde obtendría el Abierto de Australia al superar en la final a Dominika Cibulkova. En febrero de ese año alcanzaría su mejor puesto en el ranking de la WTA, el número 2.

Un retiro inesperado

En septiembre de 2014, Li Na era la número 6 del mundo, pero de manera sorpresiva anunció su retiro del tenis profesional: “Me voy con mucho honor. Las lesiones que me han acompañado ya largo tiempo me impiden jugar como antes. He tenido que afrontar muchas cosas que no quería, como la decisión de acabar con mi carrera en el tenis”.

“He pasado por cuatro operaciones de rodilla, las primeras tres en mi rodilla derecha, y la última en la izquierda en julio pasado. Para aliviar el dolor y la hinchazón, cada semana tengo que someterme a inyecciones. Hasta ahora, cien veces, y mi cuerpo no puede aguantar más. Mi cuerpo me avisa que, con 32 años, no puedo llegar al mejor nivel de competición. Por eso, retirarme de las pistas es la decisión correcta. He ganado dos Grand Slam, llegado al segundo puesto en el ránking mundial, me voy de las pistas con mucho honor a pesar de que ha sido muy difícil tomar esta decisión”, completó la campeona de Roland Garros 2011 y el Abierto de Australia 2014.

Su vida después del tenis

Tras dejar el tenis en 2014, Li Na siguió vinculada al mundo del tenis. Es una embajadora del WTA de Wuhan, su ciudad natal, y en más de una oportunidad fue la encargada de entregar los premios a las finalistas. Por otro lado, en 2018 fue la ganadora de la votación -competía ante Goran Ivanisevic y Mary Pierce- para ingresar al Salón de la Fama del tenis, algo que finalmente sucedería en el año 2019.

