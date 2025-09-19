La tajante respuesta de Alcaraz sobre si siente presión por superar a Federer, Nadal y Djokovic: “Es todo lo que intento hacer”

El nombre de Carlos Alcaraz es hoy el que mueve cielo y tierra en el mundo del tenis. Recién coronado en el US Open, flamante número uno del ranking y líder del equipo europeo en la nueva edición de la Laver Cup, el murciano es el el gran protagonista. Con 22 años, parece estar lejos de tocar el techo. Y bajo ese contexto, una curiosa pregunta dijo presente: ¿siente presión por tener que superar algún día aRoger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic?

El contexto no podría ser más imponente. En la antesala de la Laver Cup, nada menos que André Agassi, capitán del equipo de Resto del mundo, reavivió la cuestión al rindirse a los pies de Alcaraz. “Es como la combinación del Big 3 en un solo jugador”, expresó el estadounidense, en declaraciones que la ATP recogió con eco inmediato en todo el circuito. El elogio no hizo más que subir la vara de expectativas.

En ese marco de admiración y comparaciones, Alcaraz no dudó en dar una respuesta clara acerca de las comparaciones con Novak, Rafa y Roger. “No me da presión extra. No pienso en ser el mejor embajador del tenis ni en tener la presión de hacerlo. Todos los jugadores somos embajadores de este deporte. Intento hacerlo lo mejor posible en cada partido, amo jugar al tenis y es por eso que lo disfruto tanto”, aseguró con firmeza en conferencia de prensa.

El español reforzó su postura al remarcar que no se deja atrapar por el ruido exterior. “Esos puntos, golpes y partidos atraen a gente porque diría que es algo diferente. No es algo que haga para llamar la atención, sino porque amo jugar al tenis. No siento presión de ningún tipo. Solo pienso en disfrutar cada vez que salgo la pista y en hacer disfrutar a todo el público del tenis. Para mí ese es el sentimiento más importante y eso es todo lo que intento hacer”, añadió.

Alcaraz viene de ser campeón de Roland Garros y ahora va por la Laver Cup (Getty).

Más allá de la inevitable comparación con el tridente icónico del mundo de la raqueta, Alcaraz dejó al pasado para poner en valor su presente y la satisfacción que le produce recuperar el número uno del mundo tras más de un año. “Toda mi vida he estado trabajando duro para llegar a estar en esta posición, jugando mi tenis, descansando bien, absolutamente todo. Este deporte cuenta igual lo que haces dentro como fuera de la pista. No es un camino fácil, tienes que trabajar al 100% incluso esos días en los que no quieres entrenar. Ha sido un camino muy largo y complejo, pero hermoso de recorrer”, valoró con perspectiva.

Publicidad

Publicidad

ver también Roger Federer imagina un futuro en el tenis junto a Rafael Nadal y lo llena de elogios: “Amo a Rafa”