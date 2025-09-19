Roger Federer imagina un futuro en el tenis junto a Rafael Nadal y lo llena de elogios: “Amo a Rafa”

Lo que hicieron, hacen y harán Roger Federer y Rafael Nadal por el tenis todavía no tiene dimensión. Si bien siempre fue un deporte popular y conocido a nivel mundial y hubo enormes jugadores antes de sus inicios en el circuito, la realidad es que ambos generaron un nivel de fanatismo por sus figuras en cada rincón del plantel que lo hicieron más popular que nunca. Unos pocos años más tarde apareció Novak Djokovic y también colaboró para que esto sea así.

Roger y Rafa se enfrentaron por años y años, protagonizaron batallas memorables y tuvieron una rivalidad dentro de la cancha impresionante, pero lo más destacado de eso fue que jamás trascendió fuera de lo deportivo. Se respetaron como nadie y, una vez que sus carreras terminaron pudieron hacerse amigos, al menos así lo relataron ellos.

Un detalle a tener en cuenta es que Roger le puso punto final a su gloriosa trayectoria el 23 de septiembre de 2022 en la Laver Cup y lo hizo jugando dobles junto a Nadal, un gesto enorme para los amantes del tenis. Justamente, en el marco de la Laver Cup 2025 que se celebrará en San Francisco y Federer estará presente, es que el suizo brindó una entrevista y fue consultado sobre un proyecto a futuro con Rafa y su respuesta despertó ilusión.

Federer y Nadal en la Laver Cup 2022. (Foto: Getty).

¿Se viene un circuito Senior de la mano de Federer y Nadal?

En diálogo con la CNBC a Roger Federer le consultaron si comenzaría un circuito Senior junto a Rafael Nadal y Su Majestad no dejó dudas: “Si, ¿por qué no?”. Además, agregó: “Amo a Rafa. Estuve jugando unas horas acá en San Francisco, también lo hice en Los Ángeles. Estuve jugando bastante y tratando de mantenerme en forma y también sé que Rafa también está abierto a seguir jugando al tenis y podemos crear un circuito, capaz el Fedal Tour, ja”.

ver también Ganó un título ATP, le sacó un set a Nadal en polvo de ladrillo y contó cómo fue enfrentar a Djokovic en Wimbledon: “Miedo absoluto”

“Estaría bien. Y creo que esa es también una de las razones por las que empecé la Laver Cup, para poner también el foco en las leyendas del pasado. Tuvimos algo así en el pasado en el tenis, el Champions Tour, y creo que también hay ganas de ver a los antiguos campeones”, completó el suizo.

Publicidad

Publicidad

ver también Laver Cup 2025: dónde se juega, formato, participantes y por qué fue tan importante en la carrera de Roger Federer