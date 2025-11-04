Lejos de su mejor nivel y del número 1 del mundo, Novak Djokovic reveló por qué sigue jugando al tenis a los 38 años

Tras perder en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái y tomar la decisión de no participar en París, Novak Djokovic vuelve a la acción este martes enfrentando al chileno Alejandro Tabilo por los octavos de final del ATP 250 de Atenas que lo tiene como principal impulsor.

Con 38 años, el jugador que tiene el récord histórico de semanas como número uno del mundo, un total de 428, sabe perfectamente que el mejor momento de su carrera quedó atrás y que su nivel no alcanza la regularidad necesaria para pelear de igual a igual con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los dos jugadores que hoy están a la vanguardia.

Sin embargo, se las ha ingeniado para batallar con cualquiera que aparezca por debajo de esa línea y es por eso que es capaz de ostentar un muy meritorio quinto puesto en el escalafón de la ATP que incluso siente que todavía puede mejorar.

En ese sentido, Djokovic se encargó de explicar por qué lejos de pensar en el retiro mantiene el interés de seguir siendo parte del circuito por algunos años más: “Muchos pensaron que después de los Juegos Olímpicos, tras ganar el oro, pondría fin a mi carrera. Pero no juego al tenis solo por los logros”, comenzó diciendo en una entrevista con SDNA de Grecia.

Djokovic es el jugador con más semanas como número uno del mundo de la historia. (Getty).

Y agregó: “Por supuesto, son una gran parte de mi motivación, pero también juego al tenis porque realmente disfruto compitiendo. Disfruto del proceso y de todo lo que el tenis me aporta: a mí personalmente, a mi familia, pero también lo que yo le aporto al tenis mientras siga siendo un profesional en activo“.

Consciente de seguir siendo uno de los favoritos de los fanáticos alrededor del mundo, Nole dijo disfrutar de esa responsabilidad de seguir haciendo su aporte al deporte que ama. “Me gusta poder contribuir a su desarrollo, popularidad y progreso. Pero también hay motivos personales y profesionales”, remarcó.

Y continuó: “Así que hay más razones por las que sigo jugando, no solo por los resultados. Cuando lo consigues todo, cuando ganas el oro olímpico, claro que es un poco raro volver a los torneos y empezar de cero. Pero, al mismo tiempo, es una fuente de inspiración: siento que todavía tengo motivación y ganas de afrontar nuevos retos”.

Su decisión de vivir en Grecia

Antes de debutar en el ATP de Atenas, Novak Djokovic volvió a referirse a la decisión de radicarse en Grecia junto a toda su familia. “Para ser honesto, no lo planeé con mucha antelación. En realidad, en los últimos dos años han pasado varias cosas y hemos tomado nuevas decisiones, tanto en el plano personal como en el profesional. Pero así es la vida. Tenemos dos hijos pequeños y tratamos de adaptarnos y encontrar el mejor entorno para ellos. Esa es nuestra prioridad: que crezcan en un ambiente que sea lo más favorable posible para su salud psicológica, física y emocional. En definitiva, que podamos tener más tiempo para nosotros como familia”, explicó.

Cabe recordar que tras disputar el US Open se conoció la decisión de Nole de radicarse de manera permanente junto a su familia en Atenas, dejando así su residencia en Serbia después de ser considerado un “traidor” por el presidente Aleksandar Vucic, quien no le perdonó al ídolo nacional que apoyara las protestas estudiantiles contra su gobierno, demandando elecciones que pongan fin a un régimen que consideran autocrático y al que cuestionan por un “control asfixiante sobre el poder judicial y los medios de comunicación”.

