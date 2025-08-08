Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Lleyton Hewitt eligió al mejor tenista de la historia entre Federer, Nadal y Djokovic: “Un gran embajador de nuestro deporte”

El actual capitán del equipo australiano de Copa Davis no tuvo pelos en la lengua para dar su veredicto.

Por Bruno Carbajo

Lleyton Hewitt eligió al mejor tenista de la historia entre Federer, Nadal y Djokovic: “Un gran embajador de nuestro deporte”
© GettyLleyton Hewitt eligió al mejor tenista de la historia entre Federer, Nadal y Djokovic: “Un gran embajador de nuestro deporte”

Lleyton Hewitt sabe lo que es convivir con la cima del tenis mundial. Marcó a fuego la década de los 2000. Dueño de una carrera que lo llevó a ganar 30 títulos ATP, incluidos dos Grand Slams, y a liderar el ranking durante 80 semanas, el ex número uno australiano se dio el lujo de opinar sobre una de las discusiones eternas del deporte de la raqueta: quién es el mejor jugador de la historia.

Su palmarés lo respalda como palabra autorizada. Entre el US Open 2001 y Wimbledon 2002 se encuentran ganador la Copa Davis de 1999 y 2003. Además, con apenas 20 años y 8 meses se convirtió en el número uno más joven de la historia hasta que Carlos Alcaraz rompió ese récord en 2022. Su reinado incluyó una racha de 75 semanas consecutivas en lo más alto, la tercera más extensa detrás de las de Roger Federer (237) y Jimmy Connors (160).

Con ese bagaje, no sorprende que se anime a meterse de lleno en el debate sobre el más destacado de todos los tiempos. En ese sentido, el australiano dejó en claro que el podio lo integranFederer,Rafael Nadaly Novak Djokovic. Sin embargo, cuando tuvo que elegir a uno solo, su respuesta fue inmediata: “Roger es el más grande de aquella época y de nuestra era. Sólo con su récord de victorias y derrotas a mediados de la década del 2000, Roger era casi imbatible; prácticamente sólo Rafa podía con él, especialmente en tierra batida. Pero, sobre todo, ha sido un gran embajador de nuestro deporte“, aseveró en diálogo con Fox Sports.

Hewitt junto a Federer, a quien considera el mejor tenista de la historia (Getty Images).

Hewitt junto a Federer, a quien considera el mejor tenista de la historia (Getty Images).

Eso no impidió que Hewitt llenara de elogios al resto del Big Three. Sobre Djokovic expresó: “Al final de su carrera no habrá comparación en cuanto a su habilidad de juego y los récords que ostenta. Es realmente extraordinario, porque es capaz de hacerlo en situaciones de presión contra los mejores jugadores del mundo una y otra vez“.

Y tampoco escatimó reconocimiento para Rafael Nadal: “Pasa a la historia como uno de los mejores. Qué gran competidor es, en mi opinión probablemente insuperable en casi todos los deportes. En cuanto apareció, jugué con él desde muy joven y se notaba que estaba destinado a grandes cosas en aquel entonces“.

Publicidad

El historial de Hewitt contra el Big Three

Hewitt supo enfrentarse al Big Three en múltiples oportunidades. Ante Federer disputó 27 partidos, con un saldo de 18 victorias para el suizo. Contra Nadal, el historial marca siete triunfos del español sobre un total de 11 encuentros. Y frente a Djokovic, el balance es todavía más adverso: seis victorias para el serbio contra apenas una del australiano en siete duelos.

Retirado en 2016, Hewitt no se alejó del tenis. Desde hace años es capitán del equipo australiano de Copa Davis y sigue vinculado al circuito, esta vez desde el banco. Además, su hijo Cruz, de 16 años, ya empieza a dar sus primeros pasos en el profesionalismo, apuntando a seguir el legado familiar.

Ben Shelton, el campeón del Masters 1000 de Toronto que tiene un parentesco con uno de los socios más importantes de Michael Jordan

ver también

Ben Shelton, el campeón del Masters 1000 de Toronto que tiene un parentesco con uno de los socios más importantes de Michael Jordan

Ganó el US Open, fue número 1 del mundo, se vio obligada a retirarse a los 25 años y sufrió bullying por su estado físico: “Luché contra la ansiedad”

ver también

Ganó el US Open, fue número 1 del mundo, se vio obligada a retirarse a los 25 años y sufrió bullying por su estado físico: “Luché contra la ansiedad”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Pete Sampras eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “La actitud necesaria para ser el número 1”
Tenis

Pete Sampras eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “La actitud necesaria para ser el número 1”

Fue el entrenador más exitoso de Serena Williams y ahora reveló qué no tiene Carlos Alcaraz y si tenían Djokovic y Nadal
Tenis

Fue el entrenador más exitoso de Serena Williams y ahora reveló qué no tiene Carlos Alcaraz y si tenían Djokovic y Nadal

Maria Sharapova eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer: “De todos los tiempos”
Tenis

Maria Sharapova eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer: “De todos los tiempos”

El inesperado deseo de Marcos Rojo para el clásico entre Boca y Racing en La Bombonera
Fútbol Argentino

El inesperado deseo de Marcos Rojo para el clásico entre Boca y Racing en La Bombonera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo